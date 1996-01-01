Вячеслав Штыров добавит авторитета

Межрегиональная Ассоциация экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" определилась со своим будущим и новым лидером.

Пятнадцать лет объединение руководителей территорий возглавлял Виктор ИШАЕВ, назначенный в мае полпредом президента в ДФО. По большому счету, именно бывший хабаровский губернатор в 1994 году в период парада суверенитетов и немощи федеральной власти смог возродить созданную в августе 1990 года ассоциацию. На ее счету инициатива создания ФЦП "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья", лоббирование общих региональных интересов, формирование платформы для межрегионального сотрудничества. Но это, скорее, в прошлом. В последние годы ассоциация потеряла инициативу, ее перехватило созданное в 2000 году полпредство президента.

Тем не менее Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" намерена свою деятельность продолжить и полагается на авторитет своего нового лидера - Президента Республики Саха (Якутия) Вячеслава ШТЫРОВА.