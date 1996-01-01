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Япония провозгласила "спорные" Южные Курилы своей территорией
Есть такое выражение - "тихой сапой". Некоторые словари объясняют его происхождение так: в старину тихими сапами назывались траншеи, прокладываемые под землёй втайне от противника. Военные вели подкоп (сапу) к вражеским укреплениям, а затем их взрывали. Военные инженеры, занимавшиеся этими работами, так и назывались - сапёры.
Выражение "тихой сапой" вошло в гражданскую речь, где стало означать "крадучись, медленно, незаметно идти, проникать куда-либо". То, что целенаправленно сегодня творят японские парламентарии, можно назвать с точностью до наоборот - громкой сапой.
Так, на прошедшей неделе верхняя палата японского парламента единогласно приняла закон, который гласит, что острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и архипелаг Хабомаи являются "неотъемлемой частью Японии". Как передают японские СМИ, закон призывает принять меры по их возвращению.
Ранее этот же закон был одобрен нижней палатой японского парламента. Парламентарии Страны восходящего солнца разработали этот законопроект в преддверии российско-японских переговоров, которые состоятся в итальянской Аквиле в рамках саммита G8. Документ, в частности, предполагает расширение безвизового режима для россиян, проживающих на Курилах, и японцев, считающих острова своей родиной. В свою очередь, Госдума РФ выступает за дезавуирование решения парламента Японии о Курильских островах. Как отмечалось в заявлении, в связи с принятием Палатой представителей парламента Японии поправок к указанному закону, в соответствии с которыми южные Курильские острова законодательно определяются как "исконные земли" Японии, а государственным органам Японии предписывается приложить максимум усилий для "скорейшего возвращения северных территорий", Государственная дума считает, что усилия по решению проблемы мирного договора будут иметь силу только в случае дезавуирования указанных поправок.
Довольно жесткой позиции в отношении Курильских островов придерживается и российский МИД. Министерство распространило заявление, в котором говорится, что "Южные Курильские острова перешли к Советскому Союзу, а затем к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно ни о каком "возвращении" этих территорий речи не шло, не идет и идти не может".
P.S. Решением российских военных властей, танковые войска страны будут сокращены в 20 (двадцать!) раз. В армии останется лишь 2000 танков, причем на Дальнем Востоке будут расформированы все самостоятельные танковые части...
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