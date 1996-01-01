Павла Попова не стали преследовать за "резиденцию Путина"

Приморская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела против вице-губернатора Приморского края Павла ПОПОВА. Иначе ему пришлось бы ответить за "резиденцию ПУТИНА", в которой отдыхал и действующий Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Напомним, об уголовном деле против Павла Попова Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) при Прокуратуре РФ по Приморскому краю сообщило 24 июня 2009 г.:

- Следствием установлено, что с января 2003 по декабрь 2006 года он незаконно осуществлял содержание комплекса объекта на о. Русский… Действия Павла Попова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства - субъекта РФ и причинили ущерб бюджету Приморского края на сумму более 3 млн руб.. Как полагает следствие, действия Попова подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 1 РФ, то есть превышение должностных полномочий.

Буквально в день распространения пресс-релиза Следственный комитет при прокуратуре РФ по Приморскому краю " настоятельно рекомендовал" воздержаться от публикации информации, но информационные агентства уже выложили "жареную" новость на свои ленты.

1 июля появилось сообщение, что "Павел Попов действовал строго в рамках своих должностных обязанностей, а охрана и содержание объекта на острове Русский были необходимыми".

- Прокурор Владивостока Дмитрий Романченко уже 25 июня отменил постановление СУ СК при Прокуратуре РФ по Приморскому краю о возбуждении уголовного дела в отношении вице-губернатора Приморского края Павла Попова как преждевременное, - сообщал "ЗР" источник в правоохранительных органах.

Вероятно, многое в этой истории станет ясно, если разобраться о каком объекте идет речь. По информации "ЗР" речь идет о так называемой "резиденции Путина".

История берет начало в 2003 г.. В ожидании визита в Приморье Владимира Путина у местной элиты родилась идея построить так называемую "Восточную резиденцию" Президента России. Для ее строительства выбрали участок в 1,2 га на берегу бухты Боярин о. Русский. Возвели три 2-этажных и два 1-этажных особняка. По неофициальной информации, для "резиденции Путина" из Италии не только сантехнику, но даже бревна завозили какой-то особой породы, пропитанные специальными ароматическими веществами. Один гостевой двухэтажный домик оборудован всем необходимым, в том числе и спутниковой связью, для переговоров. Еще один дом "заточен" под роскошный отдых. По свидетельству людей бывавших в нем, даже в туалетах установлены телевизоры. Как сказал очевидец "все сделано в царском стиле". Еще один громадный дом - всего лишь баня. Правда, шикарная. Четвертый дом - камбуз для приготовления пищи. С огромной веранды можно любоваться морем, попивая прохладительные напитки. Специально выложенные дорожки проложены до кромки берега. Идти недалеко - около 50 метров. Берег и даже дно выложены мелкой галькой. Вода совершенно прозрачная и даже на больших глубинах видно как по дну ползают крабы. С моря все постройки укрыты великолепной растительностью. Весь участок огорожен. Посторонним попасть на него совершенно невозможно. Тем более что, он расположен на территории противоположной от того места, где причаливают рейсовые паромы.

Генеральным подрядчиком строительства в бухте Боярин стало ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс", генеральным заказчиком выступило унитарное госпредприятие "Примстройзаказчик", а заказчиком-инвестором - администрация Приморского края. Строительство обошлось приморскому бюджету в 20 млн руб..

VIP-поселок сразу стал предметом разбирательств. И.о. краевого прокурора Сергей ДЖАВАДОВ направил в адрес губернатора Сергея ДАРЬКИНА официальное Представление, которым указал на незаконность строения. Затем подключилась прокуратура ТОФ, ведь резиденция построена на земле Тихоокеанского флота. По итогам проверки военная прокуратура пришла к выводу, что из-за "незаконного строительства в урочище бухты Боярин был уничтожен плодородный слой лесных почв на площади 7087,5 кв. м., выкорчевано 638 дубов, ясеней и прочей растительности. Общий ущерб природе острова Русский составил почти 45 млн рублей". Дело было передано в арбитражный суд. В иске несколько раз отказывали. Последнее решение вынесено буквально на днях, 29 июня. Но отказ основан лишь на том, что иск подан "ненадлежащим лицом" и может быть обжалован. Так что "вопрос до сих пор не закрыт", заверил "ЗР" источник в арбитражном суде Приморского края.

По информации "ЗР" в этом комплексе зданий останавливался в середине августа 2006 г. во время неофициального визита в Приморье на тот момент вице-премьер Дмитрий Медведев, ныне - действующий Президент России.

За строительство и содержание именно этого комплекса зданий предъявил претензии вице-губернатору Павлу Попову Следственный комитет, впрочем, прокуратура весьма оперативно отменила его Постановление о возбуждении уголовного дела.