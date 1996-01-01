Око полпредово

В ближайшее время в структуру аппарата полпредства будет введена должность заместителя полпреда по координации строительства объектов саммита АТЭС 2012 г., помогать которому станет специально сформированный новый департамент. Об этом на прошлой неделе заявил сам полпред по итогам визита во Владивосток.

Поездку в Приморье Виктор Ишаев посвятил подготовке к саммиту АТЭС. Он отметил проблемы в работе по реконструкции аэропорта.

- Работы там ведутся. Есть строительная база, но нужно дорабатывать вопросы строительства аэровокзала, центра управления полетами, технической, ремонтной части. Тендеры, которые прошли, они не на всю реконструкцию, а на какой-то участок или этап, а необходимо видеть всю задачу в комплексе, - отметил Виктор Ишаев.

Полпред заявил, что будет лично советоваться с министром транспорта Игорем Левитиным, дабы кто-то один или единый орган отвечал за модернизацию аэропорта.

Виктор Ишаев заверил, что, несмотря на кризис, руководство страны не намерено сокращать финансирование подготовки к саммиту АТЭС. Во всяком случае, на 2010 г. федеральный бюджет перечислит средства в полном объеме. Хотя ситуация по-настоящему сложная и, например, обеспечение федеральной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья сократят на 40%.

Полпред побывал на месте строительства пилона № 8 моста через бухту Золотой Рог. Здесь заканчивается армирование ростверка, и в июле строители намерены начать бетонирование опоры. Все работы ведутся по графику.

На мысе Назимова, где ведётся строительство одной из опор моста через Босфор Восточный, представитель подрядной организации доложил полпреду, что на опоре залито 40 тыс. м3 бетона, это - третья часть. Строительство идёт в соответствии с планом. В конце этого года строители планируют начать сооружение пролётов моста.

Также Виктор Ишаев посетил остров Русский, где ведётся строительство Дальневосточного федерального университета. Полпред высказал удовлетворенность ходом работ по возведению объектов саммита.

- Руководство страны поставило нам задачу не ограничиваться только проведением саммита АТЭС 2012 года, а развивать учебную, инженерную, транспортную инфраструктуры для развития всего Приморского края и для возможности проведения во Владивостоке мощных международных мероприятий. Необходимо создать здесь базу для строительной индустрии и решить вопросы обеспечения электричеством и водой, - заявил Виктор Ишаев. - 3 июля в Хабаровске мы проведем совет при полпреде, на котором рассмотрим эти вопросы... Сегодня нам нужно придать динамику процессу решения существующих проблем, связанных с возведением объектов.

Сопровождавший полпреда в поездке губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН сообщил, что такая нужная приморцам автодорога "Де-Фриз - Патрокл" будет построена. Планируется передача этого объекта администрации края. Такое решение было принято в Москве в ходе рабочей встречи губернатора с первым заместителем Председателя Правительства РФ Игорем ШУВАЛОВЫМ.