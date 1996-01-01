Милиция Владивостока продолжает "кошмарить бизнес"

На минувшей неделе в администрации Владивостока состоялось заседание Координационного совета по развитию малого предпринимательства в краевом центре. Один из основных вопросов - законность проверок милиционерами субъектов малого и среднего бизнеса. Как выяснилось в ходе совещания, пока милицейское начальство не собирается давать своим подчиненным отмашку оставить в покое бизнес.

Напомним, что с начала года указ Президента РФ "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности" и ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля" запретили сотрудникам милиции проверять хозяйственную и финансовую деятельность предпринимателей. Однако милиционеры воспользовались тем, что у них осталось право составлять протокол об административном нарушении, и проверки продолжаются.

Выступившие на заседании юристы пытались убедить милиционеров, что по существу проверки бизнеса незаконны, так как административный протокол не может быть составлен без проверки. "Половина проверок практически ничем не обусловлена. Проверки хаотичны и не мотивированы. Действия предпринимателей никаким образом не несут угрозы для кого-либо", - утверждал директор АНО "Приморский консультационный центр предпринимательства" Игорь ТКАЧЕНКО. Однако все аргументы предпринимателей и юристов не были услышаны сотрудниками милиции.

Причем присутствующий на заседании заместитель начальника межрайонного отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства УВД г. Владивостока Александр АМБРОСИМОВ не смог внятно сказать, почему их сотрудники продолжают активно проверять бизнес. Более того, он выразил сомнение, что нормативные акты запрещают милиционерам что-либо проверять. Также он поставил под сомнение целесообразность принятия подобных законодательных норм.

По словам представителя органов внутренних дел, бизнес проверять нужно. Иначе Владивосток погрязнет в мусоре, а на магазинах будут размещаться несанкционированные рекламные конструкции. На резонные вопросы, почему сотрудники милиции подменяют проверки других надзорных органов, милицейский начальник предпочел не отвечать.

Печально, что чиновники, присутствующие на заседании, как-то вяло вступались за предпринимателей. Может, суть проблемы не понимали, а может, не актуально это для них. В итоге никаких рекомендаций ограничить проверки не было. Хотя в администрации города в соответствии с Федеральным законом № 294 разрабатывается проект административного регламента проведения муниципальных проверок.