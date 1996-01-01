Ревизор хабаровского Минфина получила 3 года за мошенничество

Суд Центрального района Хабаровска приговорил Ладу ЗЕЛЬЦМАН, работавшую главным контролером-ревизором отдела по взаимодействию с правоохранительными органами краевого ревизионного управления Минфина РФ, за мошенничество к 3 годам лишения свободы условно.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, суд установил, что Зельцман во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности многоотраслевого производственного объединения "Модус ЛТД" установила финансовую задолженность перед федеральным бюджетом в сумме более 5 млн руб. На просьбу конкурсного управляющего выдать ему справку об имеющейся задолженности Зельцман, осознавая, что выдача таких справок не входит в круг ее прямых обязанностей, но в силу должностных полномочий располагает нужными сведениями, умышленно из корыстных побуждений сообщила ему иную, значительно выше установленной сумму кредиторской задолженности.

При этом сказала, что за справку, где сумма будет указана значительно ниже, он должен ей заплатить... 250 тыс. руб. Этот факт лишь подчеркивает актуальность заседания совета при губернаторе Хабаровского края по противодействию коррупции под председательством Вячеслава ШПОРТА, на котором 19 июня состоялось обсуждение проекта краевого закона "О предупреждении коррупции в Хабаровском крае". По мнению участников совета, его принятие позволит обеспечить выполнение Национального плана по противодействию коррупции и Федерального закона "О противодействии коррупции". И совет рекомендовал губернатору края внести законопроект в Законодательную Думу.