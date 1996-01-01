Хабаровские депутаты читают СМИ и реагируют

Впервые на заседании Хабаровской городской думы были заслушаны ответы руководителей структурных подразделений мэрии по критическим замечаниям в СМИ на основе дайджеста за последнюю неделю. Депутаты планируют продолжить такую практику, чтобы иметь более полную информацию о городских "болевых точках". Так, вслед за сохранением ставок аренды депутаты приняли решение о снижении ставки земельного налога с 1,5 до 1,2% за участки, где расположены рынки, чтоб снизить нагрузку на предпринимателей. Хотя финансовые потери бюджета составят 4 млн руб.