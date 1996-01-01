В Хабаровске пройдет заседание Совбеза

В начале июля в Хабаровске пройдет выездное совещание Совета Безопасности во главе с секретарем Совбеза Николаем ПАТРУШЕВЫМ при участии дальневосточного полпреда Виктора ИШАЕВА.

В рамках открытой части совещания участники обсудят выполнение регионами антикризисных программ и обеспечение ими национальной безопасности в кризисных условиях. В закрытой части будет рассмотрено положение силового блока ДВФО. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Подобное совещание мы уже проводили в конце прошлого года в Благовещенске. Надеемся, что будет эффект от этих мероприятий, что ситуация изменится в лучшую сторону", - сообщил полпред Виктор Ишаев.

По его словам, полномочные представители Президента Российской Федерации по должности входят в состав Совета Безопасности. Основные задачи этого органа сформулированы в его названии.

На заседаниях совета обсуждается круг самых широких вопросов жизни и существования как государства в целом, так и отдельных его регионов и территорий, а также отраслей экономики.