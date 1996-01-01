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Простые рецепты от полпреда Ишаева
"Ко всем сложным вопросам нужно подходить с простыми решениями. Мы пытались решать проблему оттока населения в Хабаровском крае за то время, сколько я работал губернатором. Чтобы человек жил на определенной территории, ему прежде всего необходима хорошая работа, достойная заработная плата и получение жилья в ближайшее время", - сказал полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ, отвечая на вопросы журналистов.
"Человеку нужно, чтобы его окружала нормальная инфраструктура - спортивные заведения, театры и чтобы города не были похожи на Грозный после бомбежки, а были хорошие, качественные дороги, красивые фасады, места отдыха для взрослых и детей. Если всего этого не будет - мы не удержим людей. Ни в какие времена за идею люди здесь не жили и не работали. Если Столыпин проводил реформу, то он давал приезжим по 100 руб., бесплатную землю и инвентарь. Конечно, никто не говорит, что в Магадане будет жить столько же народу, сколько в Москве. Но в Магадане должно жить столько людей, сколько требует этого экономика региона и страны", - продолжил полпред.
Виктор Ишаев отметил, что если строить хорошие, современные, например, медицинские центры, приглашать людей, при этом обязательно предлагая им квартиры, то они приедут на Дальний Восток. "Если просто развесить лозунги у себя на домах - "Люди, приезжайте к нам", - то никто не приедет. Обязательно нужно строить жилье", - подчеркнул он.
Например, в Хабаровском крае с 2000 года существует молодежная программа, которая фиксирует стоимость квадратного метра и позволяет держать цены на 40% ниже, чем на вторичном рынке. "В прошлом году молодым семьям была оказана помощь в размере 60% от стоимости жилья, полностью сданного под ключ, со всеми детскими площадками во дворе. Стоимость квадратного метра составляла 12-13 тыс. руб. Работает также программа "Доступное жилье" для работников социальной и бюджетной сферы. 75 тыс. квадратных метров доступного жилья сдается в этом году в Хабаровском крае - это примерно полторы тысячи квартир", - привел пример Виктор Ишаев. Об этом сообщает пресс-центр полпредства.
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