Владивостокская программа развития

Программу по развитию Дальнего Востока примут в июне. Об этом сообщил министр регионального развития РФ Виктор БАСАРГИН в ходе "правительственного часа" на заседании Совета Федерации, передает ИА REGNUM.

По словам министра, программа включает в себя 189 объектов, треть из которых связана с саммитом АТЭС и развитием Владивостока. Он отметил, что сложные работы уже завершаются, они связаны со строительством мостов, дорог, обустройством так называемого "морского фасада", уже начинается работа на острове Русский по строительству Дальневосточного университета.

В целом, по словам Басаргина, в России на сегодня действует 53 федеральные целевые программы, из них 6 связаны с комплексным развитием территорий, в том числе экономическим и социальным развитим Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года.

Объем финансирования этой программы в 2009 году составляет 87,5 млрд руб. Кроме того, сообщил Басаргин, реализуются программы развития Калининградской области до 2014 года, Курильских островов, юга Росси и Чечни. На развитие Чеченской Республики предполагается выделение 20 млрд рублей.

По словам министра, основные объемы финансирования этой программы сохранены, причем 70% средств поступит не позднее 1 июля. "Все необходимые нормативные документы для этого есть", - сказал Басаргин. По его словам, в ближайшее время по этой программе поступит около 10 млрд руб.