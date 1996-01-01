www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Губернатор Сергей Дарькин раскрыл кошелек

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

У губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА ничего нет в собственности, а главным добытчиком в семье является супруга - Лариса БЕЛОБРОВА.

Доход главе Приморья приносит только работа, за которую он получил в прошлом 2008 г. 2 млн 43 тыс. 300 руб. Стоит отметить, что его заработок существенно вырос. В 2006 г., по официальным данным, его доход составил 1 млн 313 тыс. 405 руб.

Главным добытчиком в семье Дарькиных, судя по декларации, является супруга губернатора Лариса Белоброва. Квартирка за ней числится небольшая, всего 30,9 кв. м. Зато есть дача на 498,5 кв. м плюс земельный участок в 5 тыс. 69 кв. м. В театре, по основному месту работы, она заработала за весь 2008 г. 337,5 тыс. руб. Ценные бумаги принесли 132 млн 649,3 тыс. руб., а вклады в банках - 12 млн 253,6 тыс. руб. Кроме того, она владеет двумя автомобилями - "пожилым" "Toyota Land Cruiser " 1996 г. и "свежим" "Nissan Infinity FX-35" 2006 г. выпуска.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru