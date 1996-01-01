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Губернатор Сергей Дарькин раскрыл кошелек
У губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА ничего нет в собственности, а главным добытчиком в семье является супруга - Лариса БЕЛОБРОВА.
Доход главе Приморья приносит только работа, за которую он получил в прошлом 2008 г. 2 млн 43 тыс. 300 руб. Стоит отметить, что его заработок существенно вырос. В 2006 г., по официальным данным, его доход составил 1 млн 313 тыс. 405 руб.
Главным добытчиком в семье Дарькиных, судя по декларации, является супруга губернатора Лариса Белоброва. Квартирка за ней числится небольшая, всего 30,9 кв. м. Зато есть дача на 498,5 кв. м плюс земельный участок в 5 тыс. 69 кв. м. В театре, по основному месту работы, она заработала за весь 2008 г. 337,5 тыс. руб. Ценные бумаги принесли 132 млн 649,3 тыс. руб., а вклады в банках - 12 млн 253,6 тыс. руб. Кроме того, она владеет двумя автомобилями - "пожилым" "Toyota Land Cruiser " 1996 г. и "свежим" "Nissan Infinity FX-35" 2006 г. выпуска.
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