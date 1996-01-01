Приморский край ждет "аварийных" денег

Депутаты Законодательного собрания края провели 18 июня внеочередную сессию, чтобы внести поправки в бюджет-2009. Корректировка была одобрена в первом чтении. Окончательно, во втором и третьем чтениях, законодатели планируют закрепить изменения на очередной сессии 24 июня.

Напомним историю вопроса. В апреле 2007 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию поручил создать госкорпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ. Летом 2008 года Госдума приняла Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию ЖКХ". Фонд получил 240 млрд руб для российских регионов. Средства должны быть израсходованы в течение четырех лет на капитальный ремонт и переселение жителей конкретных многоквартирных ветхих домов. Доля Приморского края из общего бюджета Фонда составляет 3,4 млрд руб.. В сентябре 2008 г. депутаты Законодательного Собрания приняли адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В список попали четыре муниципальных образования: Владивосток, Находка, Артем, Большой Камень. В этом, 2009 г., уже 18 муниципальных образований соответствовали предъявляемым требованиям. Главное из условий участия в программе заключается в том, что в муниципальном образовании от всего количества многоквартирных домов не менее 5 % должны составлять ТСЖ - Товарищества собственников жилья.

- Деньги по этой программе федеральный центр обещает очень большие. На них с учетом поступивших средств можно провести капитальный ремонт в 681 многоквартирном доме, где проживают 97 тыс. 462 приморца, - сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст АХОЯН.

Для сравнения - в предыдущие годы Приморье тратило на капремонт примерно в пять раз меньшую сумму, то есть благодаря федеральным средствам край сможет отремонтировать столько жилья, сколько раньше ремонтировал за пятилетку.

Но федеральные деньги 2 млрд 558 млн руб. можно получить лишь на условиях софинансирования.

- Пусть и относительно не большую, но свою долю должен внести каждый из цепочки участников проекта, - пояснил депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр ЕРМОЛАЕВ. - Краевой бюджет должен выделить на программу 93 млн 662 тыс. руб.. Такую же сумму должны выделить все муниципалитеты. Жильцы финансируют 5% от суммы ремонта.

Кроме того, в рамках федерального транша впервые будет профинансирована закупка автотранспортных средств и коммунальной техники - 286 млн 960 тыс. рублей. Значительные средства предусмотрены на поддержку сельского хозяйства. Так, элитное семеноводство получит 10 млн 600 тыс. руб.. На возмещение сельхозтоваропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, крестьянским хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам предусмотрено 71 млн 200 тыс. руб.. Для племенного животноводства - 9 млн 791 тыс. руб..

С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета на 2009 год составят по доходам 57 млрд 987 млн 333,43 тыс. руб., по расходам - 65 млрд 049 млн 691,05 тыс. руб.. Размер дефицита - 7 млрд 062 млн 357,62 тыс. руб..

Законодатели Приморья одобрили поправки в бюджет Приморского края на 2009 г. в первом чтении. Сейчас идет работа по корректировке отдельных статей бюджета. Например, о выделении средств на строительство школы в селе Многоудобное. Окончательно, во втором и третьем чтениях, депутаты планируют закрепить поправки в бюджет Приморья на очередной сессии 24 июня.

Кроме того в повестке дня очередного июньского заседания в трех чтениях парламентарии рассмотрят исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края за 2008 год. Будут обсуждаться изменения в краевые законы в области сельского хозяйства и природопользования: "О государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство", "О питьевом водоснабжении", "О регулировании земельных отношений", "О землеустройстве", "Об экологическом образовании", "О продовольственной безопасности", "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения", "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Во втором и третьем чтениях депутаты рассмотрят изменения в Законы Приморского края: "О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере", "Об управлении собственностью", "О законодательной деятельности", "О квотировании рабочих мест для инвалидов в Приморском крае".

Сразу в трех чтениях планируется принять изменения в Закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае", а также в краевую целевую программу "Кардиохирургия" на 2006-2010 годы". На заседании будет заслушана программа приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2010 год.