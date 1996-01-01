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Чиновники мухлюют даже на сайте Правительства России
На российском правительственном сайте zakupki.gov.ru, публикующем информацию о тендерах, найдено множество документов, где часть букв заменена на латинские - чтобы их не могли найти "ненужные" заказчики.
Обнаружил эту хитрую технологию Иван БЕГТИН, создатель поисковика по государственным закупкам Enotpoiskun.Ru. В своем блоге он приводит любопытные примеры: "право заключения государственного k0нтраkтa нa пр0д0лжeниe рeк0нcтрукции 0бъekтa "Рek0нcтрукция пр0изв0дствa тубeркулин0в для диaгн0cтиkи бakтeри0з0в у жив0тных".
Обычный поиск в таких документах по русскому слову "туберкулин" ничего не найдет, поскольку слово искажено. В данном примере замены еще видны невооруженным глазом (поскольку использовано латинское "k", а также ноль вместо буквы "о"). Однако в случае замены русской "а" на латинскую "a" хитрость вообще не заметна - таких примеров на правительственном сайте тоже много.
По мнению Бегтина, делается это для того, чтобы о госзаказе знали только "нужные", заранее выбранные исполнители. А случайные поставщики такой заказ не найдут - хотя формально он опубликован для всех, сообщают интернет-издания.
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