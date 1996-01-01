Модернизация идей Чучхе

В последние пять лет экономические и социальные реформы, проходящие на территории Северной Кореи, не позволяют делать из этой страны образ внешнего врага.

Такой точки зрения придерживается часть дальневосточных ученых Приморского отделения российского пагоушского комитета при президиуме РАН.

"Ядерный кризис на Корейском полуострове не перечеркивает достижений Северной Кореи последних лет, страна действительно стала более открытой к внешнему миру, - комментирует в свом докладе на группе ситуационного анализа по проблеме ядерного кризиса на Корейском полуострове кандидат политических наук Ольга МАЛЬЦЕВА. - Страна стала активно использовать иностранный капитал: треть компаний со смешенной формой собственности использует китайский капитал. 2009 г. объявлен Годом северокорейско-китайской дружбы, через г. Механсан идет безвизовый обмен с китайскими группами. Есть присутствие английского, шведского и швейцарского капиталов. Эти факты экономической открытости лично для меня, как человека, выезжающего в страну ежегодно, заставляют сомневаться в американской версии будущего развития событий".