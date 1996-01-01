В хабаровском правительстве заморозили прием кадров

В режим экономии перейдет правительство Хабаровского края, заявил губернатор Вячеслав ШПОРТ. В ближайшее дни он подготовит распоряжение, чтобы в аппарате правительства заморозили все вакансии и прекратили прием новых специалистов. К подобным действиям Вячеслав Шпорт призвал и все муниципальные образования края.