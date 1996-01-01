Центр BMW одобрили без особой критики

Похоже, что возрожденный мэром Игорем ПУШКАРЕВЫМ Градостроительный совет продолжает повышать планку требований к застройщикам и проектировщикам. Несколько членов Градосовета уже испытали это на своих проектах.

Особенно много внимания было уделено в общем-то небольшому объекту - проекту Спортивно-культурного центра по ул. Светланской, 78, представленному заказчиком ООО "Фортторг" и проектировщиками ОАО "ДНИИМФ". Правда, один из членов Градосовета отметил, что правильнее здание назвать офисным центром компании - только два из пяти этажей предполагается использовать под культуру и спорт, да и то частично. Помимо офисных помещений в нем предполагается разместить выставочный зал, библиотеку, тренажерный зал, внутреннюю парковку и пр. помещения.

Построить это здание предполагается несколько ниже Банка Москвы, где проходит ул. Дальзаводская. Эта территория сегодня несанкционированно заставлена частными гаражами со своей мусорной кучей и требует определенного внимания по "зачистке".

Площадь всех помещений в предлагаемом проектом здании должна составить около 3,5 тыс. кв.м. Несмотря на то, что выполнено новое здание будет из современных материалов, оно не будет вызывать дисгармонию с уже существующей застройкой. Отметим, что реконструкцию здания Банка Москвы выполнял этот же самый проектировщик - "ДНИИМФ". То есть внимания вопросу "сочетаемости" было уделено достаточно.

Были высказаны также замечания о том, что объект "выползает на красные линии" и если здесь будет постоянно находиться до 50 работающих и 100 посетителей, то потребуется сделать побольше стояночных мест для авто, надо учитывать возможность прохождения здесь монорельсовой дороги и пр.

Руководитель компании "Архитектурный фонд" Владимир СМОТРИКОВСКИЙ отметил, что этот проект надо поддержать: "чтобы среда жила, ее надо осваивать" с учетом гармонии старого и нового. И развил мысль, что новой архитектуре не стоит буквально копировать прежнюю, поскольку это может выглядеть примерно так же, как дедушка, идущий с малолетним внуком, нацепившим на себя усы и бороду.

Намного критичнее совет отнесся к проекту "Супермаркет со встроенной автостоянкой по ул. Некрасовской, 49а", выполненному Архитектурной мастерской МАМОНОВА по заказу ООО "Мидгард". Приземистое 3-этажное здание не впечатлило экспертов. Они ожидали увидеть что-то более внушительное - под стать недавно рассмотренной идее многофункционального здания "В-Лазера" в районе 3-й Рабочей.

Суть многочисленных замечаний сводилась к тому, что проект, безусловно, надо доработать, сделать его выше и интереснее. Первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей СУХОВ высказал мнение, что продовольственный супермаркет в этом месте будет "транзитным", а не ориентированным на потребности 22-го микрорайона. А поскольку мимо него будут ехать в основном на работу, а не с работы, то посещаемость его может оказаться далеко не той, на которую рассчитывает заказчик.

Для того, чтобы построить в этом месте что-то по-настоящему оригинальное, заказчику рекомендовали скооперироваться с другими инвесторами, которые пожелают участвовать в строительстве этого объекта. Кроме того, Градостроительный совет потребовал выполнить проработку концепции застройки всего деградирующего "треугольника" городской территории от здания "ПромстройНИИпроекта" до "кооперативного магазина", особенно уделив внимание автопарковкам.

Обсуждение показало, что не исключаются и другие возможности использования территории, предложенной под супермаркет. Например, под "доработку" гоголевской развязки или же даже под устройство еще одной городской площади. Профессор ДВГТУ Валентин АНИКЕЕВ вообще высказался за то, чтобы город "выкупил эти халабуды" за копейки, которые они реально стоят, и построил то, что ему здесь нужно. Игорь Сергеевич на это загадочно заметил, что пока это не получается. Относительно этого проекта его мнение было таковым: "Доработать и предлагать что-то другое, достойное". И подчеркнул, что это требуется сделать побыстрее - гостевой маршрут.

Проект Многофункционального выставочного комплекса BMW в районе ул. Маковского, предложенный проектировщиками ООО "Архибат" по заказу ЗАО "Центр "Строй", не вызвал споров в смысле архитектурного решения, поскольку, пожалуй, трудно критиковать стиль мирового бренда.

Игорь Пушкарев отметил, что этот объект компании BMW необходим для престижа, а предложенное место для этого подходит, тем более что его необходимо облагородить. При этом желательно привести в соответствие с обликом будущего центра выбивающиеся из стиля компании остановочный объект и надземный пешеходный переход, а также отодвинуть комплекс от "красных линий".