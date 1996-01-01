Северо-Восток Азии отказывается от виз

В прошедшем форуме стран Северо-Восточной Азии приняли участие делегаты из Японии, Китая, Республики Корея, КНДР, России и Монголии. Среди обсуждаемых тем был и вопрос о создании безвизового режима между странами региона.

Среди докладов о партнерстве в области туризма привлекло выступление японского делегата Маэда Тосидзи, представляющего префектуру Ниигата. Для привлечения на Дальний Восток туристов из Японии господин Тосидзи предложил "сделать привлекательной русскую зиму", потому как в этот период турпоток резко сокращается. Но в суровых русских холодах японцы находят экзотическую привлекательность, например, прогулки по замерзшему Амуру в меховых шубах. "Если в этот период снизить на 50% стоимость гостиниц, спланировать музыкальные и другие мероприятия, организовать прокат дорогих меховых шуб, можно создать привлекательный туристический продукт", - заявил Маэда ТОСИДЗИ.