Кадровые назначения марта

Распоряжением Руководителя Администрации Президента РФ С.Е.НАРЫШКИНА заместителем полномочного представителя Президента РФ в ДВФО назначен Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

Александр Борисович с 1990 года работал в правительстве Хабаровского края, с 2002 года являлся заместителем председателя правительства Хабаровского края - министром экономического развития и внешних связей. Доктор экономических наук.

Помощниками полпреда президента назначены Валерий КОЛЧИН и Валерий ДОМНИН. Начальником департамента по внутренней политике назначен Игорь РОМАНОВ, а начальником контрольного департамента - Вера ФИЛИППОВА.

Амурские депутаты 26 марта избрали нового председателя Законодательного собрания. Им стал Александр БАШУН, представленный фракцией "Единая Россия". До нового назначения с апреля прошлого года Александр Башун был заместителем председателя амурского законодательного органа.

Продолжает меняться и команда правительства Хабаровского края. Со 2 марта на должность заместителя председателя правительства края - министра промышленности, транспорта и связи назначен Вячеслав ШПОРТ. В течение 8 лет он представлял интересы дальневосточников в Государственной Думе РФ, занимал должность заместителя председателя Комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, возглавлял Экспертный совет по проблемам технического перевооружения отраслей машиностроения в Российской Федерации. До этого прошел путь от рабочего до заместителя генерального директора КнААПО.

Георгий ИВАНОВ назначен вице-губернатором Сахалинской области. На него возложены полномочия руководителя аппарата администрации Сахалинской области. А Сергей ВЛАСЕНКО - заместителем губернатора Магаданской области.