Игорь Пушкарев, глава города Владивостока: "у строек саммита тысячи шансов"

Нынешнему мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ досталось не самое спокойное время в жизни города, но зато - самое интересное. Перспективы, которые открываются перед приморской столицей, огромны. И им нужно соответствовать уже сейчас.

- Игорь Сергеевич, насколько развернувшиеся во Владивостоке стройки уже сегодня влияют на экономику города?

- Очень существенно. В прошлом году на запуск федеральной программы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" было выделено порядка 10 млрд рублей. Значительная часть этих средств была направлена на проектные и изыскательские работы. Ну, а поскольку крупные проектные заказы получили институты западной части нашей страны, а на изыскательских стадиях проектов было задействовано немного людей, эти деньги по большому счету на экономику края и города еще не работали - увеличения НДФЛ или налога на прибыль, что собственно закладывает основу муниципального бюджета, мы не ощутили. Но уже в этом году по многим объектам начались полномасштабные работы. На объектах саммита задействовано большое количество компаний, создаются сотни рабочих мест.

Мы также, как и все города, ощущаем некоторое снижение налоговых поступлений из-за кризиса, но оно не такое значительное. В начале года у нас также наблюдался рост безработицы, но пристальный анализ ситуации показывает, что главным образом он произошел за счет того, что пособия по безработице повысились, и люди, которые раньше обходили биржу труда стороной, сейчас стремятся встать на учет. Если все эти факторы учесть, то активное начало строительных работ на объектах к саммиту АТЭС позволяет нам достаточно оптимистично смотреть в будущее.

Я уверен, что уже в этом году владивостокские стройки позволят оживить экономику не только Приморского края, но и соседних территорий. Перед подрядчиками стоит задача максимально задействовать возможности строительного комплекса региона, в том числе предприятий стройиндустрии. К примеру, только на один мост через бухту Золотой Рог потребуется металлопродукции более чем на 2 млрд рублей. По многим позициям эти потребности может закрыть комсомольский-на-амуре "Амурметалл". А сырье для этого предприятия поставляют тоже дальневосточные компании. У любой стройки большой синергетический эффект, она вовлекает в работу сотни предприятий, а уж такие масштабные стройки, как наши, тем более.

- Сегодня на подрядных работах уже задействовано много приезжих компаний. Они регистрируют во Владивостоке свои филиалы? Или так вопрос не ставится?

- Мы ставим вопрос именно так, чтобы налоги оставались здесь. Хотя эта работа не так проста, поскольку у нас нет рычагов, чтобы заставить, мы должны договориться и стараемся это делать. Колоссальную работу в этом смысле проводит и краевая власть. Мы рассчитываем, что в связи со строительством нефтепровода, нефтеперерабатывающего завода в Приморье будут открыты представительства "Роснефти", "Транснефти". Это тоже будет существенный вклад в городскую копилку.

- Не получится ли так, что во Владивосток съедутся специалисты и рабочие из европейской части и Сибири, а наши останутся не у дел?

- Если наши будут сидеть сложа руки и ждать, что к ним придут и на блюдечке принесут работу и зарплату, то останутся. Под лежачий камень вода не течет, нужно самим проявлять инициативу, а власть будет прилагать все усилия, чтобы местные компании не были обойдены. Сейчас исключительно дальневосточники работают в Тихоокеанской мостостроительной компании на строительстве моста через бухту Золотой Рог. Генеральный подряд на строительство моста через пролив Босфор Восточный получила московская УСК "Мост", будет единый генподрядчик на строительстве комплекса Федерального университета - это колоссальный объем работы. Никто не привезет сюда огромное количество рабочих, если на региональном рынке есть предложение.

Другое дело - дальневосточникам, желающим получить работу, необходимо переучиваться, получать востребованные стройкой профессии. Наша задача - помочь им в этом. Сейчас, с учетом кризиса, организованы курсы, на которых есть возможность получить профессию сварщика, например, - очень востребованная и хорошо оплачиваемая специальность, каменщика, штукатура. Было бы желание, особенно у молодежи.

Кстати, многие нынешние преуспевающие бизнесмены, будучи в комсомольском возрасте, начинали с этих специальностей и не жалеют об этом. Наоборот, говорят, что рабочая закалка - это бесценный опыт. К работе будут привлечены студенческие отряды, уже подписаны соответствующие соглашения с ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя". Я считаю, можно сетовать и быть вечно чем-то недовольным, а можно идти, устраиваться и быть востребованным.

- Мы общались со многими приморскими компаниями, они говорят, что есть недостаток информации. Мэрия не планирует вместе с работодателями-подрядчиками проводить, к примеру, ярмарки работ и вакансий, показывать - кто востребован, в каком количестве?

- Мы этим занимаемся. Уже в этом году стройкам необходимо большое количество кадров, и эта потребность будет расти. Будем стараться, в том числе и лоббировать интересы местных компаний. Но по закону мы не имеем права что-то навязывать подрядчикам - сами компании должны обеспечивать свою конкурентоспособность, чтобы сотрудничество с ними было выгодным.

- Какие принципиальные вопросы, тормозившие начало работ, уже решены на уровне города?

- Любая стройка таит в себе много проблем. Даже чтобы установить детскую площадку, необходимо решить массу вопросов, порой нестандартных. У нас же только федеральных объектов одновременно будет возводиться 36, и в каждом - тысячи нюансов! Но все двигается: мосты возводятся, развязки проектируются, началось строительство очистных сооружений.

Главное, что сделано, - наконец-то принят Градостроительный план Владивостока, и он возведен в ранг закона. Без него ничего не возможно было бы сделать. Мы обеспечиваем все, что зависит от городской власти в части выделения земли, оформления градостроительной документации. Контролируем ситуацию, имея в виду будущее развитие города. Ведем переговоры с жильцами, которых надо расселить, хотя это функция дирекций.

- Помимо крупных федеральных объектов, которые будут возведены в городе, что Владивосток должен успеть сделать своим бюджетом, с помощью бизнеса?

- Максимально украсить город, привести в порядок фасады, отремонтировать улицы, зоны отдыха. Уже этим летом город начнет преображаться. Я очень надеюсь, что кризис не внесет в наши планы коррективы. Хотя мы выработали на всякий случай и пессимистический сценарий, в соответствии с которым акцент будет перенесен исключительно на социальные вопросы, а инвестиционные статьи придется сократить. Но надеемся, что нам не придется этого делать.

Я думаю, что команда администрации города живет общими надеждами с владивостокцами - через несколько лет Владивосток должен предстать в совершенно другом образе. С современными дорогами - только мост через Золотой Рог позволит горожанам добираться до района мыса Чуркина за 5 минут, в то время как сейчас в час пик на это порой тратится до двух часов! Построив очистные, мы существенно улучшим экологию, сможем оздоровить пригородные акватории и вернуть городу его рекреационные возможности. Это значительно повысит его привлекательность.

По большому счету, из тех средств, которые будут выделены на реализацию ФЦП "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", 98% тратятся именно на развитие города, и лишь 2% - на само будущее мероприятие.