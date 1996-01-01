Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Объекты для жизни
В сферу ответственности администрации Приморского края в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС вошли, прежде всего, объекты жизнеобеспечения. По информации департамента градостроительства Приморского края в 2008 году работы уже велись на девяти объектах. Правда, в основном на стадии проектирования.
Акцент на обеспечении города питьевой водой и строительстве очистных сооружений. Уже несколько десятилетий с переменным успехом край берется за Пушкинское месторождение подземных вод. Это наиболее эффективный источник питьевой воды для Владивостока и ряда населенных пунктов Приморского края. Правда, до последнего времени о нем вспоминали во времена жестких водных кризисов. Но кризисы, как известно, имеют свойство заканчиваться, и острота проблемы уходила на второй план, а с ней желание тратиться на дорогостоящий проект. Сегодня в рамках комплексного решения проблемы водоснабжения Владивостока ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" завершает проектирование этого объекта.
По информации администрации Приморского края в стадии завершения находится проект строительства третьего водовода с насосными станциями для г. Владивостока. Эту работу выполняет крупнейших приморский институт - ОАО "Приморгражданпроект". Параллельно с этим ЗПАО "Энергокаскад" завершает работу над комплексным проектом реконструкции и развития систем водоснабжения и канализации города. В него входят реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района, строительство очистных сооружений Южного и Восточного планировочных районов.
Работы по реконструкции и развитию систем водоснабжения и канализации в г. Владивостоке, в том числе на очистных сооружениях в районе Второй Речки, уже начались, генеральным подрядчиком выступает "Примводоканал".
В ходе подготовки к саммиту АТЭС город должен решить и одну из самых застарелых проблем. Горностаевская свалка, которая расположилась много десятилетий назад как раз напротив острова Русский, должна исчезнуть с городского лица. По большому счету, ее ликвидация - это одно из главных условий повышения рекреационной привлекательности побережья Уссурийского залива - излюбленного места отдыха всех дальневосточников. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, ФГУП "Гостехстрой" на сегодняшний день уже завершает проекты строительства нового комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) и рекультивации существующего полигона.
Менее определенная судьба у двух других объектов, планы строительства которых вынашивает администрация края. Это строительство театра оперы и балета и медицинского центра. Захватывающий по смелости проектировочного решения театр оперы и балета, по идее губернатора края Сергея ДАРЬКИНА, должен был разместиться на насыпном острове в акватории Амурского залива и стать не просто новым очагом культуры, а в некоторой степени символом морского города. При том, что своевременность строительства этих двух объектов, а самое главное - возможность финансирования их в последние месяцы стали самыми спорными вопросами, пресс-служба администрации сообщала "ДК", что по ним начаты проектные работы. В частности, проектом медицинского центра занимается ОАО "Институт общественных зданий".
Однако сомнения о целесообразности строительства этих объектов высказал в недавнем интервью газете "Известия" первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, побывавший во Владивостоке в конце марта: "Что касается конкретных объектов - оперного театра и медицинского центра, полагаю, что начинать в настоящий момент строительство этих объектов было бы неправильно. Потому что мы в целом подходим сейчас к проблемам такого рода следующим образом: если объекты находятся в высокой степени готовности - мы должны изыскивать средства на завершение строительства. Если объекты не начаты - из них следует выбирать самые приоритетные".
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин