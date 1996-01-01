Объекты для жизни

В сферу ответственности администрации Приморского края в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС вошли, прежде всего, объекты жизнеобеспечения. По информации департамента градостроительства Приморского края в 2008 году работы уже велись на девяти объектах. Правда, в основном на стадии проектирования.

Акцент на обеспечении города питьевой водой и строительстве очистных сооружений. Уже несколько десятилетий с переменным успехом край берется за Пушкинское месторождение подземных вод. Это наиболее эффективный источник питьевой воды для Владивостока и ряда населенных пунктов Приморского края. Правда, до последнего времени о нем вспоминали во времена жестких водных кризисов. Но кризисы, как известно, имеют свойство заканчиваться, и острота проблемы уходила на второй план, а с ней желание тратиться на дорогостоящий проект. Сегодня в рамках комплексного решения проблемы водоснабжения Владивостока ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" завершает проектирование этого объекта.

По информации администрации Приморского края в стадии завершения находится проект строительства третьего водовода с насосными станциями для г. Владивостока. Эту работу выполняет крупнейших приморский институт - ОАО "Приморгражданпроект". Параллельно с этим ЗПАО "Энергокаскад" завершает работу над комплексным проектом реконструкции и развития систем водоснабжения и канализации города. В него входят реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района, строительство очистных сооружений Южного и Восточного планировочных районов.

Работы по реконструкции и развитию систем водоснабжения и канализации в г. Владивостоке, в том числе на очистных сооружениях в районе Второй Речки, уже начались, генеральным подрядчиком выступает "Примводоканал".

В ходе подготовки к саммиту АТЭС город должен решить и одну из самых застарелых проблем. Горностаевская свалка, которая расположилась много десятилетий назад как раз напротив острова Русский, должна исчезнуть с городского лица. По большому счету, ее ликвидация - это одно из главных условий повышения рекреационной привлекательности побережья Уссурийского залива - излюбленного места отдыха всех дальневосточников. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, ФГУП "Гостехстрой" на сегодняшний день уже завершает проекты строительства нового комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) и рекультивации существующего полигона.

Менее определенная судьба у двух других объектов, планы строительства которых вынашивает администрация края. Это строительство театра оперы и балета и медицинского центра. Захватывающий по смелости проектировочного решения театр оперы и балета, по идее губернатора края Сергея ДАРЬКИНА, должен был разместиться на насыпном острове в акватории Амурского залива и стать не просто новым очагом культуры, а в некоторой степени символом морского города. При том, что своевременность строительства этих двух объектов, а самое главное - возможность финансирования их в последние месяцы стали самыми спорными вопросами, пресс-служба администрации сообщала "ДК", что по ним начаты проектные работы. В частности, проектом медицинского центра занимается ОАО "Институт общественных зданий".

Однако сомнения о целесообразности строительства этих объектов высказал в недавнем интервью газете "Известия" первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, побывавший во Владивостоке в конце марта: "Что касается конкретных объектов - оперного театра и медицинского центра, полагаю, что начинать в настоящий момент строительство этих объектов было бы неправильно. Потому что мы в целом подходим сейчас к проблемам такого рода следующим образом: если объекты находятся в высокой степени готовности - мы должны изыскивать средства на завершение строительства. Если объекты не начаты - из них следует выбирать самые приоритетные".