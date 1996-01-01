Дружим регионами

Губернаторы Сахалинской и Амурской областей подписали Меморандум о сотрудничестве между регионами и Протокол организационно-технических мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Соглашения между администрацией Сахалинской области и правительством Амурской области об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Открывая встречу, Александр ХОРОШАВИН отметил, что развитие межрегиональных связей - это один из приоритетов работы администрации Сахалинской области. На сегодняшний день уже подписаны соглашения с 22 субъектами РФ. Подобный документ с 2002 года действует между островным регионом и Амурской областью. Сахалинские и амурские предприятия взаимодействуют в сферах поставок продовольственной продукции и комбикормов, технического переоснащения сельского хозяйства и обмена племенным скотом.

В ответном слове губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО отметил, что подписание документов между Сахалинской и Амурской областями даст возможность и бизнесу, и производственникам чувствовать себя уверенно: амурчанам - на островной земле, сахалинцам - на амурской.

А несколькими днями раньше Олег Кожемяко подписал подобный документ с соседями - президентом Республики Саха (Якутия) Вячеславом ШТЫРОВ. Амурчане приняли участие в III Межрегиональной промышленной выставке "Амур-Якутия: грани сотрудничества", где были представлены экспозиции Амурской области и Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Красноярского краев.