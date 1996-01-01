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Расти в условиях кризиса
Каждый субъект Федерации, как и страна в целом, уделяет серьезное внимание мерам по смягчению последствий экономического кризиса, в который оказалась втянутой и Россия. Руководство Сахалинской области еще в конце прошлого года разработало антикризисные меры, которые позволяют в оперативном режиме оценивать и реагировать на меняющиеся условия.
Губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН, под чьим непосредственным руководством готовятся и проводятся антикризисные мероприятия, считает, что работа по преодолению последствий кризиса должна сводиться не только к собственно смягчению его негативного воздействия на экономику области и социальные условия, но и к одновременному созданию точек будущего роста. Учитывая, что поддержкой бюджета области в ближайшее время будет оставаться нефтегазовая отрасль, губернатор считает необходимым сконцентрироваться на решении четырех основных задач: координации действий нефтегазовых компаний, работающих на территории Сахалинской области, газификации энергетики и населенных пунктов, расширении мощностей завода сжижения природного газа и создании в области газохимического производства.
В числе первоочередных антикризисных мер, которые Сахалинская администрация предприняла еще в четвертом квартале прошлого года, стала жесткая экономия бюджетных средств. Это позволило области сформировать резервный фонд на сумму около 3 млрд руб. на случай снижения доходной части бюджета в текущем году из-за падения цен на энергоресурсы. Этот резерв поможет нивелировать выпадающие доходы и тем самым сохранить бюджетные расходы в запланированном объеме. Вместе с тем, всем бюджетополучателям поставлена задача экономить текущие расходы и постараться сократить их в первом полугодии минимум на 10%. Если этих мер и средств резервного фонда будет недостаточно для покрытия расходов, то руководство области будет предлагать дополнительное секвестирование бюджета, чтобы профинансировать приоритетные расходы. В их числе компенсация части расходов социально значимых предприятий, а это в основном на ЖКХ, на электроэнергию, которая в области одна из самых дорогих в России.
Среди социальных приоритетов остается и поддержка программы жилищного строительства, которая повышает уровень занятости населения и создает условия для привлечения в регион квалифицированных кадров. В том числе сохраняется финансирование строительства жилья для бюджетников и молодежи.
- Губернатор ставит перед нами задачу: ни в коем случае не урезать расходы на жилищное строительство, как и на строительство дорог, - говорит вице-губернатор, начальник главного финансового управления области Наталья НОВИКОВА. - Для области это очень важно, у нас одни из худших дорог на Дальнем Востоке, и еще слишком много аварийного жилья.
Несмотря на сокращение доходов областного бюджета, администрация области не планирует снижения заработных плат для сотрудников бюджетных организаций. Как подчеркнула Наталья Новикова, при наихудшем сценарии развития кризиса область в этом году их просто не будет повышать, что делала ежегодно. Ни в коем случае не будет сокращаться финансовая поддержка муниципальных образований. При падении бюджетных доходов муниципалитетов будет рассматриваться возможность выделения им дополнительной финансовой помощи из областного бюджета.
Сахалинская область стала одной из немногих субъектов Федерации, имеющих утвержденную Министерством здравоохранения и социального развития РФ Программу антикризисных мер в сфере занятости населения на 2009 г. Она предусматривает организацию органами службы занятости области общественных и временных работ, опережающее обучение граждан, попадающих под сокращение штатов, новым профессиям, стажировку на предприятиях выпускников профессиональных учебных заведений и развитие самозанятости населения. Планируется, что программа затронет 2256 жителей области. В настоящее время показатель безработицы в области - один из самых низких в России и составляет 1,8% (в среднем по РФ 2,7%). Задолженность по заработной плате практически отсутствует, что свидетельствует о стабильной ситуации на местном рынке труда. Тем не менее в области планируется создать в ближайшее время дополнительно к имеющимся 6,5 тысячам вакантных мест еще 3,5 тысячи.
Сахалинская область среди прочих мер располагает антикризисной программой поддержки малого и среднего бизнеса. В ее рамках Сахалинской областной думой уже принят закон о снижении на 5% налоговой ставки для бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения. Понимая, что малый и средний бизнес в первую очередь будет страдать из-за труднодоступности кредитных ресурсов, данная программа включает также создание залогового фонда на случай предоставления гарантий и поручительств за предприятия малого бизнеса перед банками при получении кредитных ресурсов. Надо отметить, что на территории Сахалинской области уже в течение нескольких лет действует программа компенсации процентных ставок по привлекаемым малым и средним бизнесом кредитам. Но в бюджете текущего года эти расходы увеличены в 3 раза.
Как сказал губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин на мартовской встрече в Хабаровске глав дальневосточных регионов, областная администрация продолжит активную работу по преодолению кризисных явлений в экономике области и поддержке населения.
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