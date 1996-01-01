В Дальнегорске создан Совет общественности

В Дальнегорске по решению мэра создан Совет общественности - "для взаимодействия органов местного самоуправления городского округа с общественными и религиозными организациями.

Благодаря деятельности совета будет учитываться общественное мнение. Совет обеспечит связь между объединениями граждан и администрацией городского округа. Заседания совета будут проводиться один раз в месяц. В настоящее время ведется активная работа по информированию населения и представителей профсоюзов, общественных коллективов, политических партий, религиозных организаций для привлечения к работе в Совете. Информационные письма о включении в состав совета разосланы по всем общественным объединениям. До 10 мая принимаются ходатайства с предложенными кандидатурами. После этого будет проведено первое организационное собрание.