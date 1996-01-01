"Мы живем в эпоху, когда рождаются новые символы Владивостока"

Он возглавил администрацию Владивостока под громким и, надо признать, весьма удачным, эпитетом "Человек Кремля", который не мог не сработать, учитывая более чем лояльное отношение горожан к президенту Владимиру ПУТИНУ.

Но предвыборный ход был откровенно рисковым, ведь, используя его, кандидат в мэры Игорь ПУШКАРЕВ показывал не только поддержку новому российскому курсу, но и тем самым брал на себя обязательство быть не просто "классическим" мэром, а руководителем города, который стал одной из стратегических точек на карте страны. А это значит не только большие возможности, но и ответственность, которую вряд ли когда испытает среднестатистический российский мэр. Год работы в кресле мэра позади. В связи с этой пусть неофициальной, но крайне важной для города и самого мэра датой, Игорь Пушкарев согласился ответить на вопросы "ЗР".

- Игорь Сергеевич, мне довелось брать у вас интервью, когда вы были еще кандидатом на пост мэра. Тогда вы, в частности, сказали в качестве ваших плюсов, что имеете большой опыт не только политической деятельности, будучи депутатом краевого Законодательного собрания и сенатором, но и практической работы на посту руководителя нескольких крупных предприятий. Что вы можете сказать теперь: предыдущего опыта хватает и насколько ваши представления о должности главы администрации города соответствовали реалиям?

- Мои представления были абсолютно адекватны реалиям. Будучи управленцем и политиком, я достаточно много и плотно сотрудничал в том числе и с мэрами и достаточно хорошо представлял их работу и проблемы, которые стоят перед муниципалитетами. Это, конечно, не значит, что мне в этом деле было знакомо абсолютно все: я так же, как и любой ответственный человек на новом месте, учусь и набираюсь опыта. В работе мэра есть много особенностей, которые отличают ее от работы, к примеру, руководителя предприятия. И, честно говоря, не всегда работа мэра выглядит выигрышнее с точки зрения возможностей.

- Например?

- Очень часто мы сталкиваемся с проблемами, требующими срочного решения. Горожане совершенно справедливо требуют этого. А дело часто не двигается не потому, что нет денег или администрация плохая и безответственная, а потому, что мы должны сначала объявить о проведении конкурсов, пройти согласования, затем выждать определенный срок, подвести итоги и так далее. В итоге от принятия решения до его реализации порой проходит 4 и более месяцев. В конкурсах есть свой плюс, но, к сожалению, они снижают оперативность работы.

Или возьмем ситуацию с кадрами. Действующее законодательство настолько сильно защищает муниципального служащего, что даже в случае его абсолютного несоответствия занимаемой должности уволить этого чиновника чрезвычайно трудно. Например, мы выявили, что одного работника администрации пытались уволить с 1992 г., но он всякий раз восстанавливался в должности. Мы, конечно, разобрались с этим вопросом, но этот факт наглядно иллюстрирует лазейки, которые есть для нерадивых чиновников. Между тем, я и мои заместители добиваемся одного - каждый работник администрации должен понимать, что он - муниципальный служащий, а значит, его основная обязанность - служить людям.

- Дороги, ЖКХ, детские сады... Думаю, нет нужды лишний раз говорить о самых горячих точках Владивостока. Хватило ли вам года, если не решить, то хотя бы нащупать пути решения этих заскорузлых проблем?

- Думаю, что удалось. Понятно, что проблемы, которые нагромождались годами и десятилетиями, не решить ни за год, ни за два... Ситуация во Владивостоке была очень запущена, приходилось наводить элементарный порядок практически во всех сферах жизни города, заставлять работать чиновников, подрядчиков. Например, по качеству ремонта дорог у меня были претензии. Поэтому там, где схалтурили дорожники - вы знаете мою позицию, - будьте добры исправляйте за свой счет. Тем не менее факт налицо: построена новая дорога по ул. Выселковой и Тухачевского, расширены Алеутская, отремонтированы Партизанский проспект и еще более десятка улиц. Ну, а в этом году также запланирован большой ремонт, в том числе и с реконструкцией ряда узких мест. Например, дорога с остановки "Луговая" до "Сахалинской" будет расширена. Одну колею трамвая уберем, а взамен по выделенной полосе пустим муниципальные автобусы. На этот год запланирована и реконструкция дорог Котельникова - Аллилуева - "Красного знамени" - капитальный ремонт и расширение, Снеговая - Горностай и Днепровская - новые объездные дороги...

В ЖКХ также есть подвижки. К примеру, мне часто приходится лично контролировать деятельность управляющих компаний. Вопросов к ним очень много. Заставляем их работать. С начала года составляем рейтинг УК, где один из главных критериев - своевременное реагирование на жалобы жителей. С теми УК, работой которых горожане категорически не довольны, поможем расторгнуть договор.

Сдвинулась с мертвой точки и проблема с ремонтом жилья. Тут хотелось бы, чтобы большую активность проявляли сами жильцы домов. В город стали поступать из федерального бюджета в рамках программы по капремонту жилья реальные деньги на эти цели. Только в 2008 году 34 дома получили 164 миллиона рублей. Условие одно - активнее создавайте ТСЖ. В этом году, опять же с помощью средств федерального бюджета, 97 семей планируем переселить из аварийного и ветхого жилья.

Детские сады - одна из самых болезненных тем для нас. Наследство нам досталось просто катастрофическое. Но даже в такой ситуации мы смогли кое-что сделать. Расширили группы в действующих садах, что позволило создать 350 дополнительных мест, а это равносильно открытию двух детских садов. Сегодня капитально ремонтируем 185-й садик на Русской. Скоро его сдадут. Дан ход проекту семейных детских садов, что тоже поможет снизить остроту ситуации. Ну и, конечно, продолжаем биться за те садики, которые в прежние времена раздавались направо и налево. Строить сады также планируем, но, как вы понимаете, в период кризиса на это пока трудно выкроить деньги. Надеемся на помощь в решении этого вопроса и со стороны края, и со стороны Москвы.

Отремонтировали 31 из 37 муниципальных медицинских учреждений, закупили новое оборудование, открыли городской аллерго-респираторный центр, парк скорой помощи пополнили 5 новыми реанимобилями, 8 детским поликлиникам города впервые за 20 лет вручили 15 автомобилей... И так далее.

Хочется все проблемы решить быстро, но, увы, это невозможно. Главное, считаю, что появилось поступательное движение к улучшению ситуации. Тут особо хочется отметить, что впервые за много лет в городе налицо конструктивное сотрудничество и работа на общую цель между городом и краем, законодательной и исполнительной властями. Времена политического раздрая в нашем городе, слава богу, ушли в прошлое.

- Тем не менее критика в адрес мэрии все же раздается. Это коснулось даже программы по развертыванию социальной торговли "Город для людей".

- А куда же без критики. Сразу скажу, что я не против нее, но критика должна быть конструктивной и по делу. Вот, вы сами удивились, что нашлись те, кто сомневается в необходимости открытия магазинов социальной торговли и автолавок выездной торговли. В любом случае наша задача, особенно в период кризиса, поддерживать в первую очередь наших стариков и малоимущих горожан, чтобы они могли покупать необходимые продукты по доступным ценам! Кроме того, я выступаю за здоровую конкуренцию. Так было, например, с ценами на хлеб. Благодаря тому, что на рынок Владивостока смогли прийти производители из Уссурийска, Смоляниново, Cпасска, цена на социальные сорта хлеба не просто стабилизировалась, но и снизилась. Что касается социальной торговли, то сейчас работаем над созданием, по такой же схеме, сети социальных аптек.

- Каковы успехи в борьбе с точечной застройкой. Понятно, что в кризис о строительстве говорить вообще не приходится, но все же...

- Вы не правы - строительство в городе испытывает определенные трудности, но не остановилось. Возьмите тот же комплекс "Аквамарин", что начал возводиться в районе Эгершельда. Микрорайон "Снеговая Падь" сегодня строится ударными темпами. Это просто огромные по вводимым площадям объекты, в которых будут жить десятки тысяч людей. Думаю, скоро оттают и другие стройки. Кстати, сегодня градостроительный совет не утвердит проект, скажем, жилого комплекса, если не предусмотрено строительство детского сада, школы, парковки. Во время приезда председателя Счетной палаты РФ С.В. СТЕПАШИНА мы также подняли вопрос о необходимости строительства в районе "Снеговой Пади" нескольких школ и детских садов.

Что же касается точечной застройки, то эту проблему, доставшуюся нам в наследство от прежних властей, мы также стараемся решать, прежде всего, в интересах горожан. Нами за год отменено несколько десятков разрешений на строительство, выданных с нарушениями законодательства. Угроза нависала и над несколькими скверами и другими зелеными зонами. Мы этого не допустили. Теперь, когда заработал Градостроительный совет и наконец-то принят Генеральный план, у желающих уродовать город и испортить жизнь горожан шансов практически нет.

- Вы шли на выборы с четким пониманием того, что многое из запланированного удастся сделать только в рамках возможностей, которые дает городу подготовка к форуму АТЭС. Насколько здесь ваши ожидания оправдываются?

- Мосты строятся или местными компаниями, или с широким использованием приморских субподрядчиков, федеральный университет вот-вот начнет возводиться, тысячи человек трудоустроены, городской бюджет получает налоги. Именно на все это мы и рассчитывали. Несмотря на кризис, и президент, и премьер совершенно четко дали понять, что форум АТЭС будет проведен именно во Владивостоке. Ни один важный объект АТЭС не сокращен, финансирование идет в плановом режиме. Но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки в надежде на золотой дождь. Скорее наоборот - большие средства требуют и огромной ответственности. Да, безусловно, мы наработали "кредит доверия", но не сомневайтесь: с нас спросят за каждый рубль, затраченный в рамках подготовки к форуму. Нам бы не выделили такие средства, если бы мы не подготовили в срок генплан, не защитили каждый проект, не прописали механизмы реализации. Скоро начнут поступать деньги из федерального бюджета и на подготовку города к его 150-летию. Нужно будет грамотно распорядиться значительными средствами и сделать колоссальный объем работ в кратчайшие сроки. В рамках этого финансирования мы хотим не только провести серьезную реконструкцию основных городских магистралей, но и привести в порядок центр города, набережные, Владивостокскую крепость, наши парки и скверы.

- Совсем недавно услышал итоги одного любопытного социсследования. Оказалось, что Владивосток входит в тройку городов страны, жители которых менее всего довольны своей жизнью, а наш известный конкурент Хабаровск наряду, кстати, с Москвой и Казанью, наоборот, вошел в тройку самых благополучных в этом смысле городов. Понятно, что такие настроения - результат не одного года... А на ваш взгляд, что за этим стоит: особенности владивостокской жизни, менталитет горожан или что-то еще?

- У нас, конечно, хватает проблем, но давайте будем откровенны. Такого количества машин на тысячу жителей нет нигде в России. Я уже не говорю об обилии "Ленд Круизеров" и прочих недешевых машин. Это что - от нашей бедности? А квартиры у нас почему так дороги - цены почти на уровне Петербурга? Прежде всего, потому, что их есть кому покупать по такой цене. И так далее. Накладывает на наших горожан свой отпечаток и портовый статус города. Это, конечно, несколько другие нравы. Наши люди более активны, более самостоятельны в своих решениях, более авантюрны, если хотите. Но и более критичны. Потом здесь тысячи людей еще с советских времен повидали мир, и им есть с чем сравнивать жизнь в родном городе.

Да, согласен, не все еще в порядке и с городским хозяйством, но эти проблемы реально копились десятилетиями. Такими событиями, которые происходили у нас в 90-е годы, вряд ли какой город похвастаться может. А это никак не могло способствовать налаживанию нормальной жизни. Сегодня мы плотно и конструктивно работаем и с думой города, и с губернатором, и с полпредством президента, и с федеральной властью.

Помимо этого хотел бы отметить, что хотя в Хабаровске живет меньше людей, чем во Владивостоке, но в то же время бюджет этого города чуть ли не в два раза больше.

- Почему?

- Потому что в предыдущие годы слишком много городского имущества и земель было роздано направо и налево. Хабаровск получает от аренды муниципальных помещений миллионы рублей. А что у нас? Еще несколько лет назад многие старинные красивейшие дома на ул. Светланской были городской собственностью. Теперь у них частные собственники, которые сдают площади в аренду под разные бутики и офисы и получают большие доходы. А Владивосток - ничего. А возьмите аренду странную. Некоторые городские кинотеатры несколько лет назад были отданы в аренду на 49 лет за $100. Сейчас вот пытаемся навести порядок на пляжах. Казалось бы, сколько можно терпеть этот позор, когда арендатор занимается лишь тем, что собирает мзду на въезде на побережье. Но нет. Нам показывают договоры, где четко и ясно прописано, что пляж арендован на полвека чуть ли не за пять копеек. А возьмите садики. В Хабаровске их никто не раздавал и не закрывал. В итоге там и очередь в детсады чуть ли не в десять раз меньше нашей.

- А что лично для вас значит быть мэром Владивостока?

- Во-первых, для меня это значит не просто быть, а работать. Я считаю, что нормальный мэр - это в первую очередь хозяйственник, а не политик. Для сегодняшнего Владивостока это особенно важно, потому что, образно говоря, здоровье нашего города было серьезно подорвано и на его восстановление уйдет еще много лет, а значит, надо много работать. Но то, что наметилось поступательное движение к лучшему, думаю, видят даже скептики. И подготовка к форуму АТЭС здесь играет очень важную роль. Жизнь во Владивостоке меняется. И меняется довольно интенсивно. Сегодня городу возвращается его стратегический статус форпоста России на берегах Тихого океана. Мы живем во время, когда рождаются и новые символы города - мосты, федеральный университет и многое другое. И для меня лично очень ценно, что я непосредственно участвую в этих эпохальных событиях. Владивосток - удивительный город, которому выпал уникальный шанс сделать серьезный прорыв в развитии. А моя задача сделать все, чтобы шанс этот реализовался на благо горожан.