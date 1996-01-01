Губернатор Приморского края отчитался перед президентом

Приморский край закончил I квартал текущего года падением: валовой региональный продукт снизился на 2,5%, сообщил губернатор Сергей Дарькин в ходе совещания с Дмитрием Медведевым и полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Виктором Ишаевым в режиме видеоконференции.

"Что касается бюджетной сферы, то мы на 1,5% идем выше итогов прошлого года - по первому кварталу. У нас немножко ситуация получше с точки зрения бюджетной сферы, чем в среднем по России. Что касается безработицы, то ситуация стабилизировалась и пошло снижение. Сегодня у нас в Приморском крае 3,6% безработица. Мы держим ситуацию в бюджетной сфере, и что касается задолженности по зарплате, то она составляет сегодня в Приморском крае порядка 78 миллионов рублей. Из них, к сожалению, половина - это наши военные судоремонтные заводы, которые пока еще не получили госзаказ. Мы проводили совещание в Комсомольске, где присутствовали Владимир Владимирович (Путин) и Виктор Иванович (Ишаев), и мы пообещали этот вопрос решить", - сказал Дарькин.

В то же время, по словам губернатора, те 29 инвестпроектов, которые защищены федеральной целевой программой АТЭС, а также инвестиционными программами "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти", позволили увеличить поток инвестиций на 133%.

"Поэтому мы ожидаем, что к концу этого года выйдем на рост валового регионального продукта - 101,5%", - уточнил Дарькин.

В свою очередь, президент России отметил, что озвученная информация не является позитивной, но, во всяком случае, более или менее спокойная.

"Поручение такое: вы следите за состоянием дел с выплатой заработной платы во всех сегментах: и в государственном секторе, в том числе в бюджетном секторе, и в частном секторе, - и за безработицей. По теме выплат на отдельных оборонных предприятиях сейчас разбираемся, надеюсь, что в ближайшее время все будет сделано. Но есть все-таки скрытые формы безработицы, потому успокаиваться не следует. Хотя то, что рост безработицы остановился, это уже как минимум неплохой знак. Это означает, что всё-таки такого обвального падения не происходит и не происходит такого обвального притока безработных. Нужно всё равно самым внимательным образом за этим следить, а людям, которые лишились работы, помогать реализовывать те программы, которые мы сейчас реализуем: и по малому бизнесу, и по переобучению - в общем, все то, что мы договаривались делать изначально", - отметил Медведев.