"ТИГР" подает в суд на Минюст

Организация "ТИГР" (Товарищество инициативных граждан России) подает в суд на Управление министерства юстиции по Приморскому краю за повторный отказ в регистрации.

"В этот раз нам отказали на том основании, что название нашей организации якобы не соответствует заявленным целям. Возвращая нам документы в первый раз, в апреле, юристы почему-то об этом ничего не говорили, - сообщил "ЗР" один из лидеров "ТИГРа" Максим ВЕДЕНЕВ. - Мы намерены доказать свою правоту в суде и сейчас готовим документы". Одновременно "ТИГР" намерен в третий раз подать заявление на регистрацию. Причем теперь над документами будут работать не только собственные юристы, но и специалисты правозащитных организаций, которые, как говорится, "съели собаку" на подобных конфликтах.