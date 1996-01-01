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Приморское отделение партии "Правое дело" прошло регистрацию
В Приморье на одну региональную партийную организацию стало больше. "Правое дело" прошло регистрацию. На вопросы "ЗР" ответил секретарь Приморского краевого отделения партии Олег ЕЖОВ.
- Прошла ли регистрация без осложнений? Что сейчас собой представляет новая партийная организация численно и качественно? Сколько "штыков" вы потеряли или обрели после реформирования СПС?
- Да, мы зарегистрированы в установленные законом сроки, численность региональной организации - больше тысячи человек. Сложно пока сказать, сколько мы приобрели или потеряли, у нас много сторонников, им нужно рассказывать, что партия такая есть и готова отстаивать их интересы.
Сейчас наша стратегическая задача - создать многочисленное, дееспособное отделение. Необходимо побеждать на выборах всех уровней.
- Расценивают ли другие политические структуры страны вашу партию как серьезную силу?
- Я бы поставил вопрос иначе, ведь есть серьёзные политические силы, а есть конкуренты.
Серьёзной политической силой нас никто не считает. Реалисты не считают, потому что знают, что для того чтобы быть силой необходимы огромные деньги и административный ресурс. Идеалисты не считают, потому что думают, что у нас есть эти деньги и административный ресурс. Но ведь будущее за партиями, опирающимися на сторонников партии, работающих ради достижения целей партии, помогающих партии по идейным соображениям, а не за деньги.
Я не думаю, что "Правое дело" станет богатейшей партией России, поэтому остается путь увеличения своих идейных сторонников. Многие политические силы не считают нас и серьёзными конкурентами, ни на федеральном уровне, ни на краевом.
Причины этого в том, что в последнее время правые партии стабильно уменьшали количество своих сторонников, и это подтверждается результатами выборов. Но результаты тех выборов, в которых участвовала партия в последнее время, обнадёживают. Даже простая идеология, выраженная в словах: свобода, собственность, порядок, имеет огромную поддержку. Люди начинают понимать, что главная проблема нашей страны в отсутствии возможности построить прибыльный бизнес. Не будет прибыльного, конкурентоспособного производства - не будет ничего.
- Как вы намерены взаимодействовать с другими партиями и следует ли это делать? Кто ваши идейные союзники, а кто - идеологические противники?
- К сожалению, сегодня сложно говорить об идейности каких - либо партий. Даже мне, человеку, близкому к политике, очень сложно объяснить идеи некоторых партий. Основные идеи других партий просты. У " Единой России" - не отдать страну врагам, игра на имперских чувствах россиян. У коммунистов - вернуть украденное народу; "Справедливая Россия" пытается построить социализм с человеческим лицом (то, о чем говорили коммунисты, но не сделали); ЛДПР проповедует державность, легкий национализм - надо следить за Жириновским. "Яблоко" - впечатление, что ушло в правозащитную деятельность, если власти ущемили ваши права, идите к ним. Взаимодействовать будем, вероятно, со всеми по тем вопросам, где наши интересы совпадают.
- В своем Заявлении по поводу противодействия краевых властей коммунистам на первомайских праздниках вы утверждали, что не разделяете идеологию коммунистов. Тогда чью идеологию "Правое дело" разделяет и почему?
- По поводу первомайской демонстрации - непонятна мотивация людей, которые её организовали. Кто-то попытался заработать себе парочку дополнительных баллов за счет процентов "Единой России" на ближайших выборах. Организаторы получили благодарность сверху, а единороссы потеряли часть доверия избирателей.
Если прочесть программу любой партии, то в ней обязательно будут пункты, с которыми мы полностью согласны. Это необходимость борьбы с коррупцией, верховенство закона, развитие малого и среднего бизнеса, реформа армии, необходимость честных выборов. Если говорить об общей идеологии, то ближе всего идеология "Яблока", ведь не просто так годами обсуждалась возможность объединения "Яблока", СПС и других демократических сил. Очень правильные слова говорит "Единая Россия", но те законы, которые принимаются с каждым разом всё больше ограничивают политическую и экономическую конкуренцию.
- Как, к примеру, "Правое дело" расценивает позицию Г.Каспарова?
- Мне сложно говорить о позиции Г. Каспарова, тем более говорить за всё "Правое дело". Но, во всяком случае, ссылок на его сайт нет на интернет-ресурсах "Правого дела" и "СПС".
- Ваши ближайшие планы и в чем долгосрочная перспектива краевого отделения и партии в целом?
- Первоочередная задача - налаживать организационную структуру, расширять первичные организации по краю. Работать над идеологией партии, продвигать её в массы.
- Какие известные в Приморье имена входят в актив регионального отделения?
- Николай Морозов, известный политик и общественный деятель.
- И последнее. " Отцы-основатели" СПС - ЧУБАЙС, НЕМЦОВ и ХАКАМАДА - они сложили политическое оружие и признали свое поражение?
- Насколько я наслышан про Немцова, он не из тех людей, которые признают поражение. И сейчас он продолжает политическую деятельность вместе с "Солидарностью", недавно участвовал в выборах мэра в Сочи. О Чубайсе и Хакамаде не могу ничего сказать, я состоял в "Гражданской Силе", а не в СПС. Фамилию Чубайса могу ассоциировать в настоящее время только в связи с нанотехнологиями и реформой энергетики.
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