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Преемственность или новая эпоха?
Новым губернатором Хабаровского края стал Вячеслав ШПОРТ. Решение о наделении его полномочиями губернатора приняли 6 мая депутаты Законодательной думы края на внеочередном заседании.
На заседании присутствовали все 26 парламентариев. Голосование проходило тайно. За кандидатуру Вячеслава Шпорта проголосовали 25 депутатов, один бюллетень оказался недействительным, сообщает пресс-служба краевой думы. Это даже лучший результат, чем у Виктора ИШАЕВА, который рейтингами доверия у хабаровчан мог потягаться с самим ПУТИНЫМ - 75-80%. Между тем на последнем утверждении в Законодательной думе края коммунисты выложили Виктору Ишаеву два "черных шара" за членство в "Единой России". Но Вячеслав Иванович является членом партии власти с первых дней ее учреждения, перейдя автоматически из партии "Единство". Похоже, хабаровские политики так обрадовались предложенной Кремлем рокировке - свой среди своих, что голосовали независимо от политических связей.
Церемония вступления в должность нового губернатора состоялась в этот же день. На церемонии Вячеслав Иванович произнес текст присяги. Ему вручены должностной знак и удостоверение губернатора Хабаровского края. "Я обещаю, что буду работать честно и справедливо, опираясь на вашу поддержку", - сказал он. Также он выразил уверенность в том, что общими усилиями удастся поднять промышленность Хабаровского края. "Если это будет сделано, то появится возможность решать социальные задачи", - отметил Шпорт. На торжественном мероприятии присутствовали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, члены законодательного собрания, представители политических партий и объединений, общественности, средств массовой информации.
ДосьеВячеслав Иванович Шпорт - коренной дальневосточник. Родился в Комсомольске-на-Амуре в 1954 г. Имеет специальности инженера-механика самолетостроения и юриста. Кандидат технических наук. Работал в авиационно-производственном объединении им. Гагарина, где прошел путь от рабочего до главного инженера. При его участии были разработаны и внедрены в серийное производство новые образцы авиационной военной техники серии "Су". Начиная с 1999 г. он избирался депутатом в Госдуму РФ, где занимал должность заместителя председателя комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, возглавлял экспертный совет по проблемам технического перевооружения отраслей машиностроения в РФ. На выборах 2007 г. был 4-м в списке "Единой России" и не прошел. В 2008 г. работал директором дирекции по производству и техническому развитию ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой". Со 2 марта 2009 г. назначен заместителем председателя правительства края - министром промышленности, транспорта и связи. Увлекается авторской песней, музыкой Beatles, фантастической литературой.
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