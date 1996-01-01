Преемственность или новая эпоха?

Новым губернатором Хабаровского края стал Вячеслав ШПОРТ. Решение о наделении его полномочиями губернатора приняли 6 мая депутаты Законодательной думы края на внеочередном заседании.

На заседании присутствовали все 26 парламентариев. Голосование проходило тайно. За кандидатуру Вячеслава Шпорта проголосовали 25 депутатов, один бюллетень оказался недействительным, сообщает пресс-служба краевой думы. Это даже лучший результат, чем у Виктора ИШАЕВА, который рейтингами доверия у хабаровчан мог потягаться с самим ПУТИНЫМ - 75-80%. Между тем на последнем утверждении в Законодательной думе края коммунисты выложили Виктору Ишаеву два "черных шара" за членство в "Единой России". Но Вячеслав Иванович является членом партии власти с первых дней ее учреждения, перейдя автоматически из партии "Единство". Похоже, хабаровские политики так обрадовались предложенной Кремлем рокировке - свой среди своих, что голосовали независимо от политических связей.

Церемония вступления в должность нового губернатора состоялась в этот же день. На церемонии Вячеслав Иванович произнес текст присяги. Ему вручены должностной знак и удостоверение губернатора Хабаровского края. "Я обещаю, что буду работать честно и справедливо, опираясь на вашу поддержку", - сказал он. Также он выразил уверенность в том, что общими усилиями удастся поднять промышленность Хабаровского края. "Если это будет сделано, то появится возможность решать социальные задачи", - отметил Шпорт. На торжественном мероприятии присутствовали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, члены законодательного собрания, представители политических партий и объединений, общественности, средств массовой информации.