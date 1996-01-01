Последнее распоряжение губернатора Ишаева

Губернатор Хабаровского края 30 апреля подписал распоряжение о предоставлении жилья ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Согласно распоряжению, 19 квартир ветераны получили в канун 9 мая, 28 квартир будут предоставлены до 25 декабря. Минимуществу края поручено приобрести жилые помещения и оформить госрегистрацию права собственности. Министерству строительства необходимо заключить с ФГУ "Дальспецстрой" договор долевого строительства квартир в жилом доме №23 по ул. Краснореченской в Хабаровске.