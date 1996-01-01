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Сергей Степашин остался доволен стройками Приморья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

5 мая завершился двухдневный рабочий визит во Владивосток председателя Счетной палаты РФ Сергея Степашина, прибывшего проконтролировать федеральные стройки.

Первый день пребывания был посвящен стройкам АТЭС и сопутствующим проектам. В сопровождении губернатора Сергея Дарькина и представителей Дальневосточной дирекции Росстроя он побывал на строительстве жилого микрорайона для военнослужащих, где построят в общей сложности 15900 квартир. Приморские власти надеются, что уволенные в запас военные и члены их семей останутся в крае. Глава Счетной палаты пообещал посодействовать в получении дополнительного финансирования на создание объектов соцкультбыта в этом микрорайоне.

Затем он побывал на месте сооружения очистных для Владивостока, осмотрел мост через бухту Золотой Рог, но больше всего внимания уделил мосту через пролив Босфор Восточный, и это объяснимо. Этот мост наряду с первой очередью Дальневосточного федерального университета - главные объекты саммита АТЭС. Год назад Сергей Вадимович засомневался, что мост построят в срок, и его высказывание имело тогда большой резонанс.

- Я был здесь ровно год назад, и картина была печальная. У меня были большие сомнения в возможностях реализации проекта. Сегодня я могу с уверенностью на 90 процентов, ведь никто не застрахован от форс-мажора, сказать, что объект будет пущен в срок. Это касается как самого моста, так и обустройства на Русском федерального университета, - заявил Степашин после закрытого совещания. - Но есть ряд тем, которые нужно решать на уровне премьер-министра, и я в ближайшее время подготовлю ему докладную записку. Это касается, в первую очередь, стоимости энергоснабжения строительства. Это проблема номер один, которая отразится на цене проекта подготовки к саммиту АТЭС.

Вторая проблема, по его мнению, затягивание вопроса с передачей ряда земельных участков военными и Минсельхозом.

- Но самое главное, чтобы после АТЭС остров Русский жил. Нужно определяться с профилем университета, с преподавательским составом, со студентами, потому что многие миллиарды, вложенные в этот проект, должны работать на перспективу. АТЭС - это возможность вытащить Владивосток из той тяжелейшей ситуации, в которой он оказался. Мне представляется, что Дальний Восток может зарабатывать намного больше, чем он сегодня получает в рамках действующего законодательства. Это тема отдельного разговора - о будущности Владивостока как возможной экономической зоны по типу Калининграда. Об этом много говорили, когда еще я был премьер-министром. Мне кажется, это хорошая стратегическая перспектива, - заявил Сергей Степашин.

Другую федеральную стройку - нефтепорт Козьмино - он осмотрел с вертолета и, по словам очевидцев, остался доволен увиденным.

Степашин пообещал "материальную помощь" директору лагеря "Океан", который пожаловался, что из-за сокращения финансирования не может достроить один из корпусов. Не хватает около 40 млн руб.

- Я лично обращусь к Владимиру Владимировичу и, надеюсь, смогу его убедить выделить необходимые средства, ведь этот лагерь - второй "Артек". Зачем нам повторять эксперименты Ющенко и Тимошенко? - горячо откликнулся на эту просьбу Сергей Степашин.

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