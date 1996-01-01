Смена ориентиров?

30 апреля Дмитрий МЕДВЕДЕВ освободил Олега САФОНОВА от должности полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Одновременно в пресс-службе главы государства сообщили, что на этот пост назначен Виктор ИШАЕВ, а на пост губернатора Хабаровского края президент внес кандидатуру министра промышленности, транспорта и связи Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА. Одновременно В. Шпорт назначен и.о. губернатора.

Эти три сенсационные новости пришли на Дальний Восток уже к ночи и для многих политологов стали неожиданными. Но уже на следующий день депутат думы, секретарь Хабаровского регионального отделения политпартии "Единая Россия" Сергей ИВАНЧЕНКО заявил, что Хабаровская краевая дума может рассмотреть вопрос о наделении Вячеслава Шпорта полномочиями губернатора прямо на этой неделе. Правда, до депутатских слушаний кандидатуру Шпорта будут обсуждать на заседании регионального политсовета партии "Единая Россия". Но если вспомнить последние инициативы президента, то именно единороссы, как правящая партия, имели право предложить свою кандидатуру на пост губернатора. Однако для хабаровских единороссов рокировки оказались новостью. Хотя неожиданными их не назовешь...

Слухи об очередном "накате" федерального центра на хабаровского губернатора начались еще в январе. Публикация "с наездом" в "Российской газете" подлила масла в огонь. И ответ Виктора Ишаева 19 февраля со страниц "Новых известий" напоминал последнее слово подзащитного: "Мне не стыдно смотреть людям в глаза..." Однако вернувшийся из Москвы Виктор Ишаев выглядел повеселевшим. И начали происходить удивительные рокировки.

2 марта Виктор Иванович назначил заместителем председателя правительства края, министром промышленности, транспорта и связи Вячеслав Шпорта, до того несколько месяцев занимавшего должность директора департамента по развитию в холдинге "Сухой", куда входит КнААПО. Затем заместитель Ишаева и его бессменный соратник на протяжении нескольких лет, зам по экономике Александр ЛЕВИНТАЛЬ вдруг переходит в аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО на должность зама. Тогда уже заговорили о том, что Ишаев пристраивает свои кадры.

Потом, в начале апреля, был неожиданный визит в Хабаровск первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, где тот не по справкам решил убедиться в практических результатах стратегии хабаровского губернатора, под видом готовности к саммиту ЕС-Россия в Хабаровске. И, наконец, последняя встреча с президентом Медведевым. Публичная часть беседы напоминала игру в пинг-понг: "А жилищное строительство?" - "75 тысяч квадратных метров...". "А доступность жилья?" - "35 тысяч рублей за квадрат, кредиты под 12%..". "А демография?" - "Вот вам прирост населения..." Примерно так проходила беседа. "Очень хорошие показатели, - резюмировал Дмитрий Медведев. - Этот тот опыт, к которому надо стремиться и в других регионах".

Прошел испытание. И несмотря на свой возраст (16 апреля ему исполнилось 61 год), политик оказался востребован. А точнее, экономист-стратег, который рьяно на протяжении 18 лет отстаивал роль и место Дальнего Востока в раскладе Российского государства. "Думаю, что это решение Медведева может быть направлено только на укрепление Дальневосточного региона и на его перспективное развитие. Вижу в Ишаеве своего рода "дальневосточного экономического гуру", - заявил руководитель исполкома местного отделения партии "Единая Россия" Хабаровска Владимир ТОЗИК. - Я уверен, что этим шагом повышается статусность Дальнего Востока в планах партии и правительства".

Первые комментарии, которые появились на сайтах Интернета, подтверждают этот мотив в назначении Ишаева полпредом. "Он превратил Хабаровск в столицу Дальнего Востока. Назначение Ишаева на новую должность вселяет уверенность, что также эффективно будут решаться проблемы жителей всего Дальневосточного округа", - цитирует пресс-служба "Единой России" слова секретаря президиума генсовета партии Вячеслава ВОЛОДИНА.

Сложнее складывалась ситуация с отзывом полпреда Сафонова "на другую работу". Кто-то из журналистов поспешил найти "коррупционный след", особенно после того, как "любимый" приморскими СМИ за подделку дипломов Сергей ЛОМАЕВ занял должность в аппарате полпреда. Между тем Олега Сафонова полтора года назад направили "декриминализировать" регион. И ему действительно удалось вскрыть огромные цифры контрабанды, коррупции и других экономических преступлений - вот только цифры в сравнении с его предшественником в разы больше. С одной стороны, выстроив вертикаль правоохранителей в регионах под себя, ему удалось пресечь замалчивание, увеличить число возбужденных дел, с другой - меры противодействия, очевидно, оказались малоэффективными и лишь усугубили социальную ситуацию в округе на фоне начавшегося кризиса. Атаку заинтересованных лиц на полпредство Сафонову отбить не удалось.

Нужны иные методы - экономические. Может, это получится у академика РАН Виктора Ишаева? Как заявил один из экспертов, Ишаев - "это дипломат высокого ранга, который сможет привлечь на Дальний Восток значительные инвестиции от стран АТР, и, видимо, на Дальнем Востоке с приходом Ишаева на должность полномочного представителя президента будет реализовываться новая экономическая модель развития России, построенная не на вывозе сырья, а на ввозе в страну высоких технологий".

И еще одно надо отметить. Смена лидера в крае после 18 лет "царствования", как правило, ведет к смене региональной элиты в политике и бизнесе. Процесс болезненный, как показал опыт Приморья и Владивостока. Приход "варяга" в Хабаровск мог сломать, но не выстроить новую ось. И в том, что на ключевых постах региона и Хабаровского края теперь находятся свои - "местные", а не "варяги", дает шанс цивилизованной преемственности поколений. И это что-то новое в региональной политике Кремля.