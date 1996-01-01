С заделом на будущее

"Мы прекрасно понимаем, что экономика Хабаровского края - это не самостоятельный субъект экономики, это маленькая подсистема в системе. И то, что происходит в России, нас с вами не может не касаться", - за последние несколько месяцев с такой или примерно такой по смыслу фразы начинает практически каждое заседание правительства края губернатор Виктор ИШАЕВ.

Прошлый год был весьма успешным для края по многим показателям. И даже мировой кризис, который начал оказывать существенное влияние на деятельность крупнейших предприятий и на ряд отраслей, определяющих экономику территории, еще не смог испортить общую картину. Впервые доходная часть консолидированного бюджета составила 66 млрд рублей, он был исполнен с профицитом. Хабаровский край смог привлечь 73 млрд рублей инвестиций. В развитие территории были направлены не только федеральные деньги, но и значительные средства краевого бюджета, в будущее региона, в возможность выстраивать здесь эффективный бизнес поверили частные компании. В прошлом году в крае были построены крупные промышленные объекты, к примеру, угольный терминал в порту Ванино проектной мощностью на 12 млн тонн, завершено строительство опорной сети газопровода, проложены десятки километров новых дорог. А самое главное, считает губернатор, сдано рекордное количество жилья и объектов социального назначения - поликлиник, спортивных сооружений, школ.

Очевидно, что финансовый кризис многое меняет в отлаженной системе работы краевой власти, переносит акцент на меры, направленные, как сейчас модно говорить, "на снижение негативного влияния на экономику". А делается немало, и логика этих действий, что немаловажно, проста, понятна и представляется эффективной. Приоритетность направлений деятельности правительства Хабаровского края озвучена уже не раз: в первую очередь это создание условий для стабильной работы экономики, поддержка рынка труда, выработка и реализация мер по обеспечению занятости населения и создание условий для развития инвестиционной активности.

Конечно, наипервейшая задача государства во все времена, и тем более в кризис, - социальная ответственность перед наиболее незащищенными слоями населения. Да, как и везде в стране, в Хабаровском крае растут безработица, долги по заработной плате. Однако не будем забывать, что рост этот показывает исключительно реальный сектор экономики, просрочек заработной платы по источникам из федерального, краевого и муниципальных бюджетов в крае нет. Все виды пособий выплачиваются вовремя и, как не устают заверять представители и законодательной думы края, и исполнительной власти, краевой бюджет 2009 года, несмотря ни на что, останется социальным в своей расходной части.

Более того, в крае продолжается реализация социальных жилищных программ - будет сдан очередной молодежный дом на 220 квартир, плюс еще около 1000 квартир по социальной ипотеке и около 40 квартир по категории служебного жилья. Как подтвердил губернатор, все эти квартиры находятся в стадии строительства, и доля правительства края в них уже практически целиком оплачена. И они будут сданы, несмотря ни на какие кризисы.

Хотя, как признает губернатор, нынешний год будет очень сложным, в том числе и в плане наполнения бюджета. Еще при его формировании в конце прошлого года стало понятно, что в силу объективных причин край недополучит значительные суммы доходов. По словам Виктора Ивановича, дефицит бюджета может составить порядка 9 млрд рублей. Пока что удалось его снизить на 3 млрд, но год только начался, и важно твердо держаться ежемесячных планов исполнения бюджета.

В крае запущены механизмы экономии - что в кризисных ситуациях первое средство не только для предприятий, но и для субъекта Федерации. Власти региона понимают, что в условиях кризиса важно оперативно предпринять все возможные меры по поддержке предприятий реального сектора экономики, который нуждается в кредитах. Оказать максимальную протекцию малому и среднему бизнесу, который обеспечивает налоги и самозанятость населения.

Так, Хабаровский край стал одним из первых в стране, где власть взяла на себя ответственность разорвать "порочный круг" между предприятиями, остро нуждающимися в крупных заемных средствах, и банками, которых не впечатлили даже гарантии федерального правительства. А вот гарантий правительства Хабаровского края оказалось достаточно, чтобы сразу два крупнейших предприятия края - "Амурметалл" и Артель старателей "Амур" получили "добро" на крупные кредиты в опять же крупнейших банках страны - Сбербанке и ВТБ. Итак, 500 млн рублей станут бюджетной гарантией под кредит Сбербанка для целевой закупки лома для "Амурметалла". Как отметил в докладе на заседании правительства края генеральный директор управляющей организации Группы "Амурметалл" Сергей ХОХЛОВ, этот вопрос сегодня особенно актуален для металлургов. А завод важен для экономики края, так как является одним из крупнейших энергопотребителей и налогоплательщиков региона - по итогам уже "кризисного" 2008 года он выплатил более миллиарда рублей налогов в бюджеты всех уровней.

Краевая власть ведет постоянный диалог с предпринимателями. На последнем совете по предпринимательству при губернаторе края обсуждались вопросы снижения налоговых ставок, сохранения действующих ставок аренды, увеличения размера финансовых средств, выделяемых на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных видах деятельности. Сейчас эти предложения анализируются министерством экономического развития края. Председатель Совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края Валерий КОНОВАЛОВ: "Правительство края не обходит стороной наши проблемы, но в 2009 году эта помощь станет еще более значительной. Эта поддержка окупится сторицей, если удастся сохранить весь потенциал малого и среднего бизнеса, который был накоплен в предыдущие годы".

Не менее "говорящий" пример: вернувшись из февральской командировки в Москву, губернатор Ишаев объявил, что на встрече в Министерстве обороны РФ шла речь о целевом выделении средств на строительство уже в 2009 году тысячи квартир для военных. "Для края это выгодно, - сказал Виктор Ишаев. - В кризисной ситуации мы сможем занять мощности строительной отрасли, которая сегодня оказалась в крайне трудном положении, создать дополнительные рабочие места". С другой стороны, таким образом - за счет Министерства обороны - решается вопрос закрепления в регионе военнослужащих, которые вскоре будут уволены в связи с масштабными сокращениями в армии. Решение жилищного вопроса для многих офицеров, как действующих, так и готовящихся к увольнению, является серьезной проблемой, которую они не в состоянии будут решить самостоятельно. Кроме того, по информации Дальневосточного военного округа, после увольнения выразили желание остаться жить в Хабаровском крае достаточное количество офицеров и прапорщиков. Во многом это тоже результат планомерной, широкомасштабной кампании по работе с будущими отставниками, развернутой в регионе. Так, уже сегодня в вузах края организуется профессиональная переподготовка офицеров и прапорщиков, проводятся целевые ярмарки вакансий для их трудоустройства в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикинском районе, а госорганам, муниципальным службам и федеральным управлениям края рекомендовано предоставлять отставникам и их семьям рабочие места в первую очередь.

Руководство края понимает, что отставные военные - это качественный, очень перспективный трудовой резерв. Например, для будущего автосборочного производства, которое правительство Хабаровского края предложило расположить на ныне простаивающих производственных мощностях Хабаровского судостроительного завода, Амурского судостроительного завода (г. Комсомольск-на-Амуре) или Хабаровского завода имени Горького. В заявке, которую Хабаровский край подал для участия в тендере на размещение автозаводского производства наряду с Приморским краем и Амурской областью, учтены не только варианты экономии при размещении производства (что наверняка в нынешней ситуации будет положительно оценено компаниями-производителями), но и вопросы организации сбыта. "На каждом заводе вся инфраструктура есть - подъездные пути, накопительные площадки, окрасочные камеры, есть где разместить конвейер. Заходи и работай, - рассказывает о преимуществах выбранных площадок губернатор Ишаев. - Кроме того, уже на стадии предложения продуманы возможности и для последующего расширения производства: часть комплектующих можно было бы производить в Хабаровском крае. Для этого должны быть хорошая машиностроительная база, кадры, хорошая транспортная логистика. У нас все это есть".

Кстати, по данным территориального отделения Росстата, в 2008 году в Хабаровский край переехали на постоянное место жительства на 617 человек больше, чем уехало. Конечно, это не миграционный бум, но люди видят перспективы для жизни именно здесь, именно сейчас. Наверное, это все-таки лучшая оценка результатов работы власти.