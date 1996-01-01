Корректировка бюджета Приморского края

Необходимость изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2009 год" связана с поступлением целевых средств из федерального бюджета в размере 8 млрд 2 млн руб. Дополнительные деньги пойдут на социальные и экономические направления.

Большая часть федеральных поступлений предназначена для реализации Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" - 7 млрд 435 млн руб. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства, составят 169,6 млн руб. Вместе с суммой софинансирования из краевого бюджета в размере 33 млн руб на мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса будет истрачено более 200 млн руб. Заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ говорит, что как раз сейчас решается вопрос, куда пойдут эти деньги: "Пока мы имеем только средства, предусмотренные в бюджете. Губернатор и администрация края готовят целевую программу. В настоящее время идут споры, на что именно можно и нельзя давать деньги".

Также за счет дополнительно поступивших федеральных средств запланировано решение ряда социальных задач. Это субсидии на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях - 91 млн 877 тыс. руб.; субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, - 37 млн 999 тыс. руб.; субсидии на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг- 140 млн руб. Кроме того, предусмотрены средства на социальную поддержку Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации.

Как прокомментировал корректировки в бюджет председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН, даже бюджет времен кризиса не дает повода для пессимизма: "Бюджет увеличен на более чем 8 млрд руб., в основном это инвестиционные деньги. Такой целевой транш говорит о том, что все обещания, которые дали федеральный центр, премьер и президент, будут выполнены в срок и согласно графику предусмотренных во Владивостоке работ. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на социальные статьи, в том числе на создание дополнительных рабочих мест и устранение безработицы".

Сразу в трех чтениях депутаты краевого парламента приняли изменения в краевую целевую программу "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы". По словам председателя комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию Сергея СИДОРЕНКО, программа, в том числе, позволит снизить продовольственную импортозависимость края на 20%. Он приводит следующие примеры: "В настоящее время краевая продовольственная импортозависимость составляет 50%. Все внесенные корректировки в программу носят технический характер. Бюджетный кодекс запретил вести переоснащение села сельхозтехникой на условиях лизинга. Мы решили эту проблему путем предоставления субсидий на приобретение техники. Теперь от 20 до 50 % ее стоимости будет гаситься за счет бюджета. В целом на эти цели будет выделено 207 млн руб. На сегодняшний день хозяйства оформляют заявки и предоставляют все необходимые сведения на оформление этого вида господдержки. Финансовые средства в бюджете уже заложены, порядок их использования утвержден. По мере поступления заявок от сельхозпроизводителей средства будут поступать на их банковские счета". Общий объем финансирования программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы" составляет 14 млрд 643 млн руб. В 2009 г. запланировано освоить 675,6 млн руб.

На апрельском заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели целый блок социальных законов, направленных на поддержку тружеников тыла, ветеранов, инвалидов, вдов Великой Отечественной войны. В третьем чтении приняты изменения в Закон "О льготных категориях граждан, проживающих на территории Приморского края". Речь идет о тружениках тыла. Дело в том, что во время ВОВ приморские предприятия работали на особом режиме до окончания войны с Японией - 3 сентября 1945 г., что дает основания работникам засчитывать этот период в совокупный стаж для получения соответствующих льгот. Депутаты приморского парламента внесли соответствующую поправку. Действие измененного краевого закона коснется 184 человек, проживающих на территории края. Им будет предоставлена 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг и ежемесячная денежная выплата в размере 680 руб.

Также на заседании в первом чтении рассмотрен вопрос о внесении изменений в Закон Приморского края "Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края". Владимир Масловский, вице-спикер приморского парламента, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, так прокомментировал поправки депутатского корпуса: "Чтобы пошли реальные подвижки в решении данного вопроса, мы откорректировали краевой закон. До этого он у нас был в расширенном варианте и не подкреплен финансовыми средствами. Сейчас мы будем применять федеральные нормативы и средства". Такой подход, по мнению законодателей, позволит решить вопрос по обеспечению жильем в установленные сроки.