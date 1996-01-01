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Власти пошли по пляжам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

22 и 23 апреля состоялись первые комиссионные проверки готовности мест массового отдыха и организованного купания граждан. Первыми на предмет готовности комиссия под руководством заместителя главы администрации Владивостока Леонида КОКОВКИНА осмотрела пляжи бухты Лазурной, станций Садгород и Чайка.

В ходе рейда специалисты структурных подразделений администрации Владивостока совместно с представителями "Владивостокской городской поисково-спасательной службой", инспекторами государственного пожарного надзора ГУ МЧС и Центра ГИМС МЧС России проверили прибрежные зоны, наличие необходимых документов у арендаторов и собственников пляжей, разрешительные документы на осуществление деятельности.

Комиссия проверила целевое использование земли, а также исполнение условий арендных договоров в части благоустройства и налаживания инфраструктуры на занимаемой территории, создания условий для безопасного отдыха в зонах, примыкающих к водной поверхности.

По результатам проверки выявлен ряд нарушений. В частности, отсутствовал план действий на случай чрезвычайной ситуации, объекты торговли и общественного питания не оборудованы пожарной сигнализацией. Должны быть заключены договоры с "Владивостокской городской поисково-спасательной службой" по обеспечению безопасности отдыхающих на воде, установлены спасательные вышки. Кроме того, арендаторам необходимо заключить договор на очистку дна и предоставить акт в администрацию Владивостока.

По факту выявленных нарушений предпринимателям выданы предписания об их устранении, а в случае их неисполнения будут применяться меры административного воздействия.

Вопрос состояния пляжей и мест массового отдыха находится на особом контроле главы города Игоря ПУШКАРЕВА. Комплексные проверки будут осуществляться регулярно, как до открытия пляжного сезона, так и во время сезона. Купальный сезон планируется открыть 1 июня.

Напомним, что еще к началу марта во Владивостоке был сформирован реестр мест массового отдыха Владивостока, в него включены и островные территории - на Попова и Русском. По поручению Игоря Пушкарёва все это время шел процесс приемки участков пляжных зон в районе Владивостока из краевой собственности в муниципальную, чтобы городские власти смогли контролировать санитарное состояние пляжей и безопасность купания в их акваториях.

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