Путин хочет назначения мэров региональных столиц

Законодательство РФ позволяет переходить к назначению мэров областных столиц. По словам Владимира ПУТИНА, "муниципалитеты должны быть ближе к людям, ради которых они работают", хотя возможность действующим законодательством предусмотрена, но это сложный порядок. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, общаясь с работниками Тверского вагоностроительного завода. "Столица области может рассматриваться как часть областной власти, как территории субъекта Федерации", - считает премьер. - Но для этого нужно пройти определенную процедуру в рамках законодательного собрания, депутаты сами должны принять решение".