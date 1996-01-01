Власти ЗАТО "Фокино" закрылись от жителей

Толчея и скученность озабоченного проблемами люда на крыльце здания администрации ЗАТО Фокино Приморского края стали сегодня главной приметой жизненного уклада небольшого приморского города, передает РИА PrimaMedia.

Решать вопросы быта горожанам и раньше было непросто - при двух выходных и двух неприемных днях попасть в мэрию Фокино сквозь очередь было затруднительно. Нынче более чем сложно - вот уже несколько дней вход в здание администрации ЗАТО охраняют три сотрудника вневедомственной охраны и милиционер под руководством одного из чиновников мэрии. Жители Фокино сквозь такой кордон по несколько дней не могут попасть не только в администрацию, но и другие расположенные здесь учреждения, в том числе в Думу ЗАТО.

По мнению многих горожан, импровизированное КПП в мэрии возведено именно для недопущения граждан в расположенные в здании мэрии по адресу: Постникова, 9 избирательную комиссию городского округа и думу. Причиной превращения мэрии в "режимное предприятие" стала начавшаяся в ЗАТО избирательная кампания по выборам местной Думы. На 20 депутатских кресел уже претендует более сотни кандидатов, что, по мнению многих наблюдателей, свидетельствует о низком уровне доверия населения к сегодняшней власти ЗАТО, возглавляемого мэром - лидером местных единороссов Геннадием БУЧИРИНЫМ.

Еще одним поводом для активного похода людей в депутатство стало изменение структуры власти в Фокино, где мэр теперь будет избираться не населением, а из состава думы избранными в ее новый состав депутатами. Противостояние части депутатского корпуса и главы администрации привело к тому, что город вот уже несколько кризисных месяцев живет без бюджета, социальные программы финансируются "по остаточному принципу", в обществе зримо растет недовольство уверенно галопирующими вверх ценами и коммунальными тарифами. Однако, по мнению нескольких кандидатов в гордуму, вместо честной и конструктивной борьбы в ходе выборов местные "лидеры" просто закрыли двери избиркома перед ними уже на этапе регистрации.