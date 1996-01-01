Эдуард Лимонов пообещал перенести столицу в Сибирь

Один из лидеров оппозиционной коалиции "Другая Россия" Эдуард ЛИМОНОВ представил программу, с которой он намерен идти на президентские выборы в 2012 году. В частности, Лимонов предлагает перенести столицу в Сибирь, национализировать нефтегазовую отрасль, стимулировать развитие сельского хозяйства и строительство дешевого жилья. Кроме того, Лимонов предлагает провести "тотальную смену элит". Антикризисные меры Эдуарда Лимонова включают в себя запрет на вывоз капиталов за границу, заморозку цен на основные продукты питания, прогрессивную шкалу налогообложения, отказ от взимания оплаты ЖКХ с бедных слоев населения и прочее.