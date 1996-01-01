МЧС рвется в центр

Градостроительный совет, состоявшийся в здании администрации г. Владивостока 16 апреля, завершался за закрытыми дверями. Самый интересный вопрос глава администрации Игорь ПУШКАРЕВ вынес на градосовет дополнительно и решил обсудить его с профессионалами без участия посторонних.

Речь собственно шла о том, как с пользой для города потратить выделенные федеральным центром 8 млрд руб. для благоустройства Владивостока в преддверии саммита АТЭС 2012 г. Однако это и понятно - деньги надо потратить грамотно, а для этого решение требует особой "обкатки", в которой непосвященным принимать участие не положено.

А до этого момента градосовет в открытом режиме три часа без перерыва обсуждал три разноплановые работы проектировщиков. Причем полностью положительного заключения заработала лишь одна из них. Это концепция "Многофункционального комплекса на пр-те "Красного знамени", 104", предложенная Архитектурной мастерской МАМОНОВА.

Район кольца Третьей Рабочей, где предполагает построить новый многофункциональный центр компания "В-Лазер", по оценкам специалистов, должен быть как-то гуманизирован, поскольку дома преимущественно 83-й панельной серии и многочисленные гаражи не дают возможности причислить его к лучшим городским территориям. В этом отношении крупный многофункциональный центр, нацеленный на удовлетворение потребностей нескольких микрорайонов, может стать той "изюминкой", которой здесь не хватает.

Высотную часть комплекса предлагается построить 25-этажной, хотя при обсуждении руководитель "ПромстройНИИпроекта" Александр КАРЕПОВ высказал мнение, что здесь вполне удачным было бы построить здание и в 50 этажей. Проект также предусматривает большой торгово-развлекательный блок с рестораном и фитнесом, многоэтажный паркинг на 750 машиномест, эстакаду и пару примыкающих к комплексу небольших парковок. Эксплуатируемая кровля малоэтажной части комплекса предлагается с террасированием, которое позволит разбить здесь сады. Предлагается и вертолетная площадка.

Но началось заседание градосовета с обсуждения жилого дома по ул. Дальзаводской, 31, собственно. И, пожалуй, на него больше всего было потрачено времени.

Заказчиком этого объекта является Главное управление МЧС России по Приморскому краю, а проект был выполнен специалистами ОАО "Приморгражданпроект". Актуальность вопроса была в том, что, благодаря открываемому финансированию, у этой госструктуры есть теперь возможность на местном уровне обеспечить служебным жильем эконом-класса всех своих сотрудников и их семьи. Само строительство "свечки" при "дальзаводском адресе" фактически на ул. Светланской создает опасный прецедент для изменения облика одной из главных улиц города, относящейся к историческому центру.

Проект дома был признан вполне подходящим для спальных районов города. В частности, было высказано предложение, что проект можно успешно реализовать в районе "Снеговой пади". Тем более что чисто политически городская администрация делает попытки уйти от "точечной застройки", к которой предложенный проект и относится. Вероятно, у МЧС еще имеется потенциал "продавить" проект в том виде и на том месте, где хочется сейчас.

Двухэтажное с мансардой здание, вытянутое вдоль ул. Гоголя в районе ВГУЭСа, ООО "Авеста" уже строит по проекту, выполненному проектировщиками ООО "АСК". Причем, как выяснилось, разрешение на строительство получено не было. А что это строительство в принципе ошибочно, доказало обсуждение.

Сам проект в предложенном виде "опоздал" лет на пять, когда к проектам такого типа относились терпимее. В конечном счете окончательное решение по этому объекту будет принимать администрация города, учитывая ту "двойку", которую данное строительство заслужило на градосовете.