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Хабаровские единороссы меняют лидеров
На отчетно-выборной конференции Хабаровского городского отделения партии "Единая Россия" 28 апреля состоится переизбрание секретаря политсовета. Не секрет, что на этот пост прочат заместителя секретаря хабаровского регионального отделения партии, уполномоченного по правам человека Юрия БЕРЕЗУЦКОГО.
Вот уже два года политсовет возглавляет Виктор КАЗАКОВ и совмещает эту нагрузку с должностью первого замминистра социальной защиты Хабаровского края. Как заявил недавно"Ъ" сам Казаков, ему известно о предстоящем переизбрании, и подчеркнул, что его уход с поста секретаря городского отделения партии власти "не является вынужденным". Но эксперты связывают его отставку с тем, что он не выполнил рекомендованные "Единой Россией" поправки в Устав города, предполагающие проведение выборов в гордуму по смешанной системе (20 человек по партийным спискам, еще 20 - одномандатников). Более того, ему не удалось добиться избрания на пост спикера гордумы согласованной с Генсоветом партии кандидатуры Виктора ЗИМИНА (на сессии гордумы большинство депутатов поддержали кандидатуру Сергея САВКОВА). Сергей Савков считает, что кандидатура Березуцкого "устроила бы всех". С ноября 2006-го по январь 2008 года он возглавлял хабаровское региональное отделение "Единой России", одновременно являясь уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае.
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