Законодательной думе Хабаровского края – 15 лет

На прошлой неделе прошла юбилейная конференция, посвященная 15-летию Законодательной думы Хабаровского края. В ней приняли участие депутаты всех созывов. С 1994 года по сегодняшний день Законодательная дума приняла 1114 законов, создав краевую государственную правовую систему. Её база - экономическое законодательство. И первым правовым актом, принятым депутатами первого созыва стал Закон "О бюджетной системе Хабаровского края", подкрепленный затем Законом "О налогах и сборах в Хабаровском крае". Благодарственное письмо за объективное освещение работы думы получила наша газета "Золотой Рог".