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Новый главный федеральный инспектор - человек не новый для Приморья
Новый главный федеральный инспектор по Приморскому краю Александр КАБАНОВ для Приморья - человек не новый, заявил 8 апреля заместитель полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Владимир ИЛЬМЕТОВ.
"Я начинал работу в гарнизоне во Владивостоке, после чего работал в Петропавловске-Камчатском. Таким образом, с жизнью в Приморском крае знаком не понаслышке", - сказал в свою очередь Александр Кабанов.
"В ближайшем будущем в администрации президента состоится совещание по вопросам взаимодействия федеральных структур. Надеюсь, благодаря Александру Кабанову это взаимодействие будет обеспечено на должном уровне", - добавил Ильметов.
Говоря о частой смене федеральных инспекторов в Приморье, заместитель полпреда отметил, что причиной этого является достаточно высокая ротация кадров.
"Это делается для того, чтобы люди на одном месте не засиживались", - уточнил он.
Владимир Ильметов также поблагодарил временно исполнявшего обязанности главного федерального инспектора по Приморскому краю Павла Пущина за хорошо проделанную работу.
"Он переведен в Хабаровск и будет работать заместителем руководителя департамента экономического и социального обеспечения аппарата полпредства по Дальневосточному федеральному округу", - сказал заместитель полпреда.
ДосьеАлександр Михайлович Кабанов родился 18 июля 1960 года в Москве. В 1984 году окончил Военный краснознаменный институт МО СССР. Квалификация - офицер с высшим юридическим образованием. Проходил службу в системе Главной военной прокуратуры СССР, в частности в военной прокуратуре Тихоокеанского флота. С 1988 г. до своего нынешнего назначения занимался юридическим обслуживанием экономики. Стаж государственной службы составляет 9,5 лет.
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