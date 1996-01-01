Новый главный федеральный инспектор - человек не новый для Приморья

Новый главный федеральный инспектор по Приморскому краю Александр КАБАНОВ для Приморья - человек не новый, заявил 8 апреля заместитель полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Владимир ИЛЬМЕТОВ.

"Я начинал работу в гарнизоне во Владивостоке, после чего работал в Петропавловске-Камчатском. Таким образом, с жизнью в Приморском крае знаком не понаслышке", - сказал в свою очередь Александр Кабанов.

"В ближайшем будущем в администрации президента состоится совещание по вопросам взаимодействия федеральных структур. Надеюсь, благодаря Александру Кабанову это взаимодействие будет обеспечено на должном уровне", - добавил Ильметов.

Говоря о частой смене федеральных инспекторов в Приморье, заместитель полпреда отметил, что причиной этого является достаточно высокая ротация кадров.

"Это делается для того, чтобы люди на одном месте не засиживались", - уточнил он.

Владимир Ильметов также поблагодарил временно исполнявшего обязанности главного федерального инспектора по Приморскому краю Павла Пущина за хорошо проделанную работу.

"Он переведен в Хабаровск и будет работать заместителем руководителя департамента экономического и социального обеспечения аппарата полпредства по Дальневосточному федеральному округу", - сказал заместитель полпреда.