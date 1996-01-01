Депутаты обвинили сенаторов в "неприкрытом банковском лобби"

Члены банковского комитета Госдумы обвинили сенаторов в "неприкрытом банковском лобби". Такое заявление сделал депутат Госдумы, председатель подкомитета по законодательству об организации денежных расчетов и платежей Денис ВОЛЧЕК, комментируя решение Совета Федерации отклонить закон об осуществлении платежей через платежные терминалы. По словам депутата, "сенаторы своим решением показали политизированность данного вопроса и истинные причины нежелания создать конкуренцию на рынке платежей".