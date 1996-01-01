www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Малому бизнесу добавили денег

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

3 апреля 2009 года состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края. Совет рассмотрел ряд вопросов и одобрил подготовленный проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края от 3 декабря 2008 года №344-КЗ "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы".

Говорит Игорь САВИНОВ, член совета по развитию предпринимательства при губернаторе Приморского края, председатель Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России": "Внесение изменений в принятый уже закон о краевой целевой программе потребовалось в связи с предварительными положительными для Приморья результатами конкурса Минэкономразвития России по отбору субъектов РФ, бюджетам которых в 2009 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки субъектам малого предпринимательства субъектами. "ОПОРА России" участвовала в этом проекте еще на стадии его подготовки Минэкономразвития России.

11 декабря 2008 г. руководитель приморской "ОПОРЫ России" был приглашен совместно с представителем краевой администрации в Министерство на совещание, посвященное разработке региональной программы и мерам содействия занятости населения Приморья, где и происходило определение параметров и критериев будущего проекта. Также "ОПОРЕ России" поручено ведение мониторинга реализации в регионах данных программ с оценкой их эффективности и представлением регулярных результатов этой работы непосредственно в Минэкономразвития РФ".

Досье

Главные изменения в программе - увеличение объема заложенных средств как за счет регионального бюджета, так и за счет федерального. Общий объем финансирования программы составит 272 348,5 тыс. руб., из них 102 748,5 тыс. руб. - средства краевого бюджета, остальные - федерального. Для примера в принятой ранее программе на 2008-2010 годы было заложено 36 748,5 тыс. руб. На 2009 г. суммарный объем средств составит 220 379 тыс. руб.

В программе появились две новые статьи, введенные по предложениям, разработанным предпринимательским сообществом края. Первая - это предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе на создание собственного бизнеса.

Претендентами на гранты являются субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные на территории края и действующие менее одного года.

Вторая - предоставление гарантий (поручительства) специально для этого созданным Гарантийным фондом (по обязательствам, кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) субъектам малого предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка России и экспорта. В этой части на заседании общественного совета была внесена существенная поправка в рассматриваемый проект, а именно формулировка "производящим и реализующим товары..."(что автоматически подразумевало собой участие в этом процессе только производителей), была заменена на формулировку "производящим и/или реализующим товары...", что существенно расширило круг предпринимателей, которые потенциально могут воспользоваться этой поддержкой. Данная поправка была совместно поддержана "Лигой торговых предпринимателей", "ОПОРОЙ России" и другими общественными объединениями.

Одобренный законопроект в ближайшие несколько дней будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Приморского края".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru