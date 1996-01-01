Малому бизнесу добавили денег

3 апреля 2009 года состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края. Совет рассмотрел ряд вопросов и одобрил подготовленный проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края от 3 декабря 2008 года №344-КЗ "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы".

Говорит Игорь САВИНОВ, член совета по развитию предпринимательства при губернаторе Приморского края, председатель Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России": "Внесение изменений в принятый уже закон о краевой целевой программе потребовалось в связи с предварительными положительными для Приморья результатами конкурса Минэкономразвития России по отбору субъектов РФ, бюджетам которых в 2009 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки субъектам малого предпринимательства субъектами. "ОПОРА России" участвовала в этом проекте еще на стадии его подготовки Минэкономразвития России.

11 декабря 2008 г. руководитель приморской "ОПОРЫ России" был приглашен совместно с представителем краевой администрации в Министерство на совещание, посвященное разработке региональной программы и мерам содействия занятости населения Приморья, где и происходило определение параметров и критериев будущего проекта. Также "ОПОРЕ России" поручено ведение мониторинга реализации в регионах данных программ с оценкой их эффективности и представлением регулярных результатов этой работы непосредственно в Минэкономразвития РФ".

Досье Главные изменения в программе - увеличение объема заложенных средств как за счет регионального бюджета, так и за счет федерального. Общий объем финансирования программы составит 272 348,5 тыс. руб., из них 102 748,5 тыс. руб. - средства краевого бюджета, остальные - федерального. Для примера в принятой ранее программе на 2008-2010 годы было заложено 36 748,5 тыс. руб. На 2009 г. суммарный объем средств составит 220 379 тыс. руб.

В программе появились две новые статьи, введенные по предложениям, разработанным предпринимательским сообществом края. Первая - это предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе на создание собственного бизнеса.

Претендентами на гранты являются субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные на территории края и действующие менее одного года.

Вторая - предоставление гарантий (поручительства) специально для этого созданным Гарантийным фондом (по обязательствам, кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) субъектам малого предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка России и экспорта. В этой части на заседании общественного совета была внесена существенная поправка в рассматриваемый проект, а именно формулировка "производящим и реализующим товары..."(что автоматически подразумевало собой участие в этом процессе только производителей), была заменена на формулировку "производящим и/или реализующим товары...", что существенно расширило круг предпринимателей, которые потенциально могут воспользоваться этой поддержкой. Данная поправка была совместно поддержана "Лигой торговых предпринимателей", "ОПОРОЙ России" и другими общественными объединениями.

Одобренный законопроект в ближайшие несколько дней будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Приморского края".