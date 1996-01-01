Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Малому бизнесу добавили денег
3 апреля 2009 года состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края. Совет рассмотрел ряд вопросов и одобрил подготовленный проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края от 3 декабря 2008 года №344-КЗ "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы".
Говорит Игорь САВИНОВ, член совета по развитию предпринимательства при губернаторе Приморского края, председатель Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России": "Внесение изменений в принятый уже закон о краевой целевой программе потребовалось в связи с предварительными положительными для Приморья результатами конкурса Минэкономразвития России по отбору субъектов РФ, бюджетам которых в 2009 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки субъектам малого предпринимательства субъектами. "ОПОРА России" участвовала в этом проекте еще на стадии его подготовки Минэкономразвития России.
11 декабря 2008 г. руководитель приморской "ОПОРЫ России" был приглашен совместно с представителем краевой администрации в Министерство на совещание, посвященное разработке региональной программы и мерам содействия занятости населения Приморья, где и происходило определение параметров и критериев будущего проекта. Также "ОПОРЕ России" поручено ведение мониторинга реализации в регионах данных программ с оценкой их эффективности и представлением регулярных результатов этой работы непосредственно в Минэкономразвития РФ".
ДосьеГлавные изменения в программе - увеличение объема заложенных средств как за счет регионального бюджета, так и за счет федерального. Общий объем финансирования программы составит 272 348,5 тыс. руб., из них 102 748,5 тыс. руб. - средства краевого бюджета, остальные - федерального. Для примера в принятой ранее программе на 2008-2010 годы было заложено 36 748,5 тыс. руб. На 2009 г. суммарный объем средств составит 220 379 тыс. руб.
В программе появились две новые статьи, введенные по предложениям, разработанным предпринимательским сообществом края. Первая - это предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе на создание собственного бизнеса.
Претендентами на гранты являются субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные на территории края и действующие менее одного года.
Вторая - предоставление гарантий (поручительства) специально для этого созданным Гарантийным фондом (по обязательствам, кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) субъектам малого предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка России и экспорта. В этой части на заседании общественного совета была внесена существенная поправка в рассматриваемый проект, а именно формулировка "производящим и реализующим товары..."(что автоматически подразумевало собой участие в этом процессе только производителей), была заменена на формулировку "производящим и/или реализующим товары...", что существенно расширило круг предпринимателей, которые потенциально могут воспользоваться этой поддержкой. Данная поправка была совместно поддержана "Лигой торговых предпринимателей", "ОПОРОЙ России" и другими общественными объединениями.
Одобренный законопроект в ближайшие несколько дней будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Приморского края".
Новости тематики
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
Новости раздела
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа