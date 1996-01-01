Мэрия Хабаровска меняет номера телефонов

С 4 апреля будут изменены все номера телефонов администрации города, начинающиеся с цифр 68. Как сообщили в пресс-службе администрации города, меняются только первые две цифры - вместо 68 необходимо будет набирать 41. К примеру, номер 68-94-00 меняется на 41-94-00; вместо номера 68-99-99 следует набирать 41-99-99.