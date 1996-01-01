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Чем больше воруешь, тем меньше получаешь!
В Приморье чиновники-казнокрады и их подельники за хищение 151 миллиона бюджетных рублей получили условные сроки.
Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор по уголовному делу по обвинению Владимира РЕЦКОГО, Алана БУДАЕВА, Оксаны ПАНФИЛОВОЙ, Евгения ЧЁРНОГО и Дмитрия ПЕКАРНИКОВА, сообщает Vl.Ru со ссылкой на прокуратуру края.
Ленинским судом установлено, что в феврале 2005 года заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Тихоокеанская юридическая компания" Рецкий В.Э. создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой были вовлечены начальник Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока Будаев А.К., его заместитель Панфилова О.Н., генеральный директор муниципального унитарного предприятия "Владстройзаказчик" Чёрный Е.А. и директор Сахалинского офиса ООО "Тихоокеанская юридическая компания" Пекарников Д.С.
Членами организованной преступной группы был разработан и реализован преступный план хищения денежных средств муниципального образования город Владивосток путём обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Для этих целей использовалось специально созданное общество с ограниченной ответственностью "Приморская гавань".
В результате преступных действий подсудимых в период с 12.10.2005 по 29.12.2005 с расчётных счетов Управления финансов и экономики администрации города Владивостока и с расчётных счетов Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока были похищены путём списания на расчетный счет ООО "Приморская гавань" денежные средства в сумме 151 миллион 343 тысячи 81 рубль, из которых почти семь миллионов рублей являлись целевыми расходами администрации города Владивостока на погашение субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2003-2004 годах.
Рецкий В.Э. судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество), ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество) и приговорён к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года со штрафом в размере 900 тысяч рублей.
Будаев А.К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года с лишением права занимать руководящие должности в муниципальных органах власти сроком на 3 года.
Панфилова О.Н. осуждена по ст. 33 ч. 5, 285 ч. 3 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года с лишением права занимать руководящие должности в муниципальных органах власти сроком 2 года.
Пекарников Д.С. осужден по ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество) к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Черный Е.А. осужден по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Государственным обвинением на приговор суда будет внесено кассационное представление в связи с мягкостью назначенного наказания.
Иск прокуратуры Приморского края о взыскании с Владимира Рецкого, Алана Будаева, Оксаны Панфиловой, Евгения Чёрного и Дмитрия Пекарникова причинённого их преступными действиями ущерба в сумме 151.343.081 руб. в пользу муниципального образования города Владивосток будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.
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