www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.21 р. 100 JPY: 57.9 р.
EUR: 76.05 р. 10 CNY: 96.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Дорога во власть теперь - строго по партийной линии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прошедшие выборы в Приморье были последними, в которых кандидаты во власть могли участвовать на основании внесенного денежного залога. 9 февраля Президент России Дмитрий Медведев подписал ФЗ №3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой избирательного залога при проведении выборов".

Ранее кандидаты на выборы всех уровней могли рассчитывать на денежный залог, освобождавший их от необходимости сбора подписей. Теперь бумага с подтверждением волеизъявления граждан обязательна, но представители парламентарских партий сохранили за собой право перевыборов без дополнительного сбора подписей. Первоначально такие правила депутаты Госдумы хотели ввести для выборов на федеральном уровне, но после корректировок второго чтения от "Единой России" правила стали актуальными для всех уровней.

Официально от Законодательного собрания Приморья ситуацию журналистам прокомментировал Владимир БЕСПАЛОВ: "Мы приходим к выводу, что большинство снятых кандидатов допускают нарушения при оплате залогов и оформлении банковских документов. С другой стороны, много вопросов по сбору подписей и их идентификации, есть примеры, когда по результатам графологической экспертизы ряд кандидатов снимался. Я считаю, что мы в конце концов должны прийти в тому, чтобы кандидатов выдвигали партии и движения, на конференциях".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru