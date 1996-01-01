Дорога во власть теперь - строго по партийной линии

Прошедшие выборы в Приморье были последними, в которых кандидаты во власть могли участвовать на основании внесенного денежного залога. 9 февраля Президент России Дмитрий Медведев подписал ФЗ №3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой избирательного залога при проведении выборов".

Ранее кандидаты на выборы всех уровней могли рассчитывать на денежный залог, освобождавший их от необходимости сбора подписей. Теперь бумага с подтверждением волеизъявления граждан обязательна, но представители парламентарских партий сохранили за собой право перевыборов без дополнительного сбора подписей. Первоначально такие правила депутаты Госдумы хотели ввести для выборов на федеральном уровне, но после корректировок второго чтения от "Единой России" правила стали актуальными для всех уровней.

Официально от Законодательного собрания Приморья ситуацию журналистам прокомментировал Владимир БЕСПАЛОВ: "Мы приходим к выводу, что большинство снятых кандидатов допускают нарушения при оплате залогов и оформлении банковских документов. С другой стороны, много вопросов по сбору подписей и их идентификации, есть примеры, когда по результатам графологической экспертизы ряд кандидатов снимался. Я считаю, что мы в конце концов должны прийти в тому, чтобы кандидатов выдвигали партии и движения, на конференциях".