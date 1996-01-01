Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коммунисты получили от Минюста черную метку
Приморское краевое отделение КПРФ получило предупреждение от управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю за проведение во Владивостоке акции протеста 31 января 2009 года. В ответ на это коммунисты подали заявление в суд.
Как сообщает официальный сайт регионального отделения КПРФ, предупреждение от Минюста для политической партии - вещь очень серьезная. Ведь в соответствии с законом о политических партиях в случае получения повторного предупреждения региональное отделение ликвидируется, а в случае ликвидации нескольких региональных отделений ликвидируется и сама партия.
Поэтому приморское отделение незамедлительно подало заявление во Фрунзенский районный суд с требованием признать незаконными действия вице-губернатора края А. Ю. ШЕМЕЛЕВА, выразившиеся в препятствовании в проведении шествия 31 января 2009 года, но главное - признать незаконным предупреждение Минюста.
Напомним, что 31 января 2009 года во Владивостоке вначале состоялось многолюдное шествие по центральной улице столицы Приморья - от Дальзавода до привокзальной площади, где затем прошел митинг протеста. По разным оценкам в акции тогда приняли участие от 1000 до 2500 человек.
Проведению данных акций предшествовала долгая переписка между коммунистами и, прежде всего, администрацией Приморского края по поводу согласования акции протеста. Видимо, каждая из сторон осталась при своем мнении по поводу легитимности ее проведения.
Как прокомментировал в беседе с корреспондентом РИА PrimaMedia руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Владимир БЕСПАЛОВ, региональное отделение уже имеет успешный опыт оспаривания подобных предупреждений:
"Мы дорожим своим именем, поэтому тут же подали заявление в суд. Мне лично бросается в глаза тот факт, что ряд оборотов, высказываний, аргументов в представлении управления Минюста почти дословно воспроизводят фразы из документов администрации Приморского края".
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера