Коммунисты получили от Минюста черную метку

Приморское краевое отделение КПРФ получило предупреждение от управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю за проведение во Владивостоке акции протеста 31 января 2009 года. В ответ на это коммунисты подали заявление в суд.

Как сообщает официальный сайт регионального отделения КПРФ, предупреждение от Минюста для политической партии - вещь очень серьезная. Ведь в соответствии с законом о политических партиях в случае получения повторного предупреждения региональное отделение ликвидируется, а в случае ликвидации нескольких региональных отделений ликвидируется и сама партия.

Поэтому приморское отделение незамедлительно подало заявление во Фрунзенский районный суд с требованием признать незаконными действия вице-губернатора края А. Ю. ШЕМЕЛЕВА, выразившиеся в препятствовании в проведении шествия 31 января 2009 года, но главное - признать незаконным предупреждение Минюста.

Напомним, что 31 января 2009 года во Владивостоке вначале состоялось многолюдное шествие по центральной улице столицы Приморья - от Дальзавода до привокзальной площади, где затем прошел митинг протеста. По разным оценкам в акции тогда приняли участие от 1000 до 2500 человек.

Проведению данных акций предшествовала долгая переписка между коммунистами и, прежде всего, администрацией Приморского края по поводу согласования акции протеста. Видимо, каждая из сторон осталась при своем мнении по поводу легитимности ее проведения.

Как прокомментировал в беседе с корреспондентом РИА PrimaMedia руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Владимир БЕСПАЛОВ, региональное отделение уже имеет успешный опыт оспаривания подобных предупреждений:

"Мы дорожим своим именем, поэтому тут же подали заявление в суд. Мне лично бросается в глаза тот факт, что ряд оборотов, высказываний, аргументов в представлении управления Минюста почти дословно воспроизводят фразы из документов администрации Приморского края".