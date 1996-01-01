www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Убрать барьеры для производителей рыбной продукции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первым депутаты рассмотрели изменения в краевой бюджет. Необходимость срочной корректировки связана с тем, что Приморскому краю выделены дополнительные целевые средства, не учтенные в утвержденном на 2009 г. законе о краевом бюджете.

С учетом принятых изменений доходы краевого бюджета составили 47,9 млрд руб.; расходы - 54,9 млрд руб., размер дефицита составил 6,9 млрд руб. Как прокомментировал корректировку председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН, у жителей края есть лишний повод для оптимизма - бюджет увеличен за счет федеральных поступлений на 847 млн руб. "Основная часть денег, 477 млн, поступила от федерального Фонда поддержки реформирования ЖКХ на реализацию программы "Расселение из ветхого и аварийного жилья". Чтобы мы могли вовремя освоить данные средства, потребовалась срочная корректировка", сказал он.

Целевые деньги на расселение из ветхого жилья получат те муниципалитеты, которые вовремя подали заявки на участие в программе и защитившие проекты. Это Артемовский городской округ - 263 млн руб., ЗАТО Большой Камень - 99 млн руб., Владивостокский городской округ- 98 млн руб., Лучегорское городское поселение - 49 млн руб.

Спикер приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ подчеркнул: "Хочу отметить, что данное направление, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, сейчас активно развивают территории, муниципальные образования создают свои программы. Мы должны эффективно использовать появившиеся возможности".

Оставшаяся часть поступивших федеральных средств будет распределена следующим образом: 31 млн руб. - на оказание высокотехнологической медицинской помощи; 306,5 млн руб. - на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан.

Еще один из важных вопросов сессии, как отметил Виктор Горчаков, - инициатива депутатов Законодательного собрания о поправках в проект Федерального закона "Технический регламент "Пищевая продукция из водных биоресурсов". Законопроект в ближайшее время будет обсуждаться в Госдуме РФ во втором чтении. Законодатели и рыбацкие организации просят учесть их пожелания и не включать в Регламент излишние административные барьеры для производителей рыбной продукции. Тот механизм, который предложен, усложняет жизнь рыбаков. "Антикризисная программа правительства также уделяет особое внимание снятию лишних административных барьеров для малого и среднего бизнеса", - подчеркнул спикер краевого парламента.

По просьбе Ассоциации добытчиков минтая депутаты подготовили обращение в Госдуму. Суть изменений такова: в настоящее время рассматривается возможность присвоения идентификационного номера рыбохозяйственного реестра производственной площадке и комплексу, находящемуся по одному адресу или на одном судне.

Как прокомментировал ситуацию депутат Александр ПЕРЕДНЯ, это создаст дополнительные административные барьеры: "На борт судна, заходящего в порт, уже поднимаются 13 проверяющих организаций, а мы говорим о принятии нового техрегламента. Наш флот не блещет новизной, требует обновления. Если техрегламент будет введен, то работа может просто остановиться. Понятно, что эти требования продиктованы необходимостью вступления страны в ВТО, но благо ли это для нас? Я считаю, что для рыбацкой отрасли это будет дополнительным бременем. Чтобы брать на себя какие-то дополнительные обязательства, они должны быть подтверждены объективной финансовой составляющей".

Также на сессии были приняты изменения в программу приватизации на 2009 г. Сейчас в нее включено 22 объекта недвижимости. В том числе в состав приватизируемого имущества вошли: пакет акций ОАО "Федеральная фондовая корпорация"; нежилое помещение в здании училища по ул. Ударная, 4 в Партизанске; общественно-бытовой корпус в Дальнегорске по проспекту 50 лет Октября, 20. Два последних объекта не были проданы по программе приватизации в 2008 г. из-за высокой оценочной стоимости.

Как прокомментировал программу приватизации депутат Владимир БЕСПАЛОВ, логичнее было бы придержать часть объектов до улучшения рыночной ситуации: "Поясню на примере. В программу приватизации в том числе включены и два не проданных в прошлом году объекта в Дальнегорске и Партизанске. Причиной непродажи стала высокая оценочная стоимость. По идее, объекты можно придержать до периода роста цен. Но если подождать еще два-три года, то недвижимость, возможно, окончательно развалится и никакая предпродажная подготовка им не поможет".

Всего по расчетам депутатов в результате выполнения программы приватизации краевой бюджет пополнится в 2009 году на 30 млн руб. Объекты будут приватизированы в четвертом квартале текущего года. Подготовка займет длительное время, поскольку связана с оформлением документов технического и кадастрового учета.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru