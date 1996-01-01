Избирательный залог в Хабаровском крае отменяется

25 марта Законодательная дума Хабаровского края приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в краевой Избирательный кодекс. Согласно поправке, отменятся избирательный залог, который ранее служил мерой обеспечения выдвижения гражданином своей кандидатуры на выборах в муниципальные и региональные представительные органы власти. Поправка, собственно, должна лишь привести местный кодекс в соответствие с федеральным законодательством. По словам автора законопроекта Александра ПЕТРОВА, "это позволит активизировать деятельность политических партий по пропаганде своих взглядов на самом раннем этапе избирательной кампании".