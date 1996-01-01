Кризис в регионах: "На что вас разменяли?"

В редакции "ЗР" прошла видеоконференция на тему "Кризис в регионах: анализ и комментарии", организованная Клубом региональной журналистики "Из первых уст".

На вопросы корреспондентов приморских СМИ ответила Наталья ЗУБАРЕВИЧ, профессор, директор региональной программы Независимого института социальной политики (Москва). Тезисы ее выступления мы предлагаем вниманию читателей

Как кризис шагает по стране

"Кризис очень четко выявил все наши больные точки. С этой позиции он очень хороший диагност и доктор. Кризис показал все наши структурные дефекты. Один из них - сильная моно специализация регионов. Думаю, не надо объяснять дальневосточникам за счет, каких предприятий живет, например, Хабаровский край. По сути, это всего два-три предприятия.

Сильнее всего кризис ударил по двум группам моно регионов. Во-первых, по металлургическим, которые уже упали более чем на треть. Они первыми и давно легли на дно. Во-вторых, пострадали машиностроительные регионы. В январе спад в Самарской области достиг 38%, в основном из-за "АвтоВАЗа". Тем не менее, промышленные регионы дна еще не достигли. От них кризис начал распространяться по другим регионам, в том числе и по достаточно сильным территориям.

Две трети регионов, в том числе и Приморский край, у нас относятся к "середнякам". Здесь ситуация очень разная. Дальневосточников могу порадовать - у вас спад минимальный. Правда, объяснение этому не очень веселое: в предыдущие кризисы все упало настолько, что падать дальше уже некуда. Остались лишь наиболее конкурентоспособные предприятия. И еще одно объяснение: ваши основные отрасли "сидят в тени" и статистически определить ситуацию по падению или росту порой весьма сложно. Как бы то ни было, но по Приморскому краю на январь 2009 г. цифра спада шикарная (самая минимальная), с которой я вас и поздравляю - всего 6-7%. Примерно настолько пострадали самые сильные в России нефте- и газодобывающие регионы!

Безработица и зарплата

Как бы то ни было, кризис ударит по всем. Вопрос в том, кто будет платить. На западе во время кризиса проводят локауты, то есть сокращение рабочих мест. В России на протяжении всего переходного периода механизм был другой: предприниматели резко сокращали заработную плату, отправляли людей в неоплачиваемые отпуска или совсем задерживали выплату зарплаты. Сейчас специалисты по рынку труда обсуждают - сохранится ли такой подход и в этот кризис? Или на этом цикле у нас начнет расширяться западный способ?

Пока мы видим очень приличный рост безработицы. Хотя на сегодняшний день уровень зарегистрированной безработицы немногим больше 2%. Но это только те, кто сам пришел в службу занятости. По методологии Международной организации труда (МОТ), у нас примерно 5 млн безработных, то есть около 8% трудоспособного населения, хотя еще летом эта цифра была на уровне 5%. Но нужно иметь в виду, что в кризис 1998-1999 гг. безработица составляла 12%.

Ситуация усугубляется тем, что у нас низкая производительность труда. Например, в той же металлургической отрасли объем работы, выполняемый одним американцем, у нас в стране выполняют 10 человек. Стоит ли говорить об устаревших технологиях?

Что делать?

Надо определиться - куда мы хотим идти, чтобы сохранить конкурентоспособность? Государство в условиях кризиса должно подкармливать не предприятия, а людей. Ведь, скажем, ну произвели вы еще пять вертолетов, а что с ними делать, если их никто не покупает?!

Люди - главное в этом кризисе. Нужно проводить выплаты пособий по безработице, по малообеспеченности, детских, жилищных субсидий. Важно, чтобы этот механизм работал. Имея хоть какую-то копейку, люди адаптируются сами.

Второе направление государственной помощи - региональные бюджеты. Хотя кризис ударил и по федеральному бюджету, у него все же достаточно мощная подушка безопасности. Регионам подобное даже не снилось.

Чем ниже, тем хуже

Более чем в 20 регионах России значительную часть поступлений в бюджет составляет налог на прибыль. В некоторых регионах цифра достигает 40-45%. Нужно отметить, что это типично для самых развитых регионов: металлургических, многопрофильных, нефтедобывающих. И эти территории сейчас попали под мощнейший удар. Ведь понятно, что прибыли в кризис не бывает или, в лучшем случае, она минимальна.

Второй по значимости в региональных бюджетах - налог на доходы физических лиц (НДФЛ). И он тоже будет уменьшаться. В некоторых развитых субъектах Федерации объем налоговых поступлений сократился в три-четыре раза. Без помощи федерального центра регионам не обойтись.

Дальневосточный автобизнес - жертва политики

- На что вас разменяли?! Численность занятых на "АвтоВАЗе" чуть более 100 тыс. человек. Насколько я знаю, примерно такое же количество людей в Приморье занято в автобизнесе.

Дальний Восток стал фактически жертвой неправильной политики поддержки маложизнеспособных предприятий в других регионах страны. "А" - это не честно. Одни не должны платить за других. "Б" - это экономически не эффективно. Ведь в результате такого решения придется поддерживать и неизбежно сокращаемых работников в Тольятти, и приморцев, потерявших собственные источники доходов. Правительство получает двойные расходы в условиях кризиса. Это страшно неэффективное решение хуже преступления.

Не можешь помочь - не мешай "челнокам"!

Можно ли выехать за счет челноков? Вот для России, скажу - нет, проехали этот этап. Для Дальнего Востока столь же уверенно не могу заявить. Знаете почему? Вы этот этап проживали дольше, медленнее и глубже. У вас до сих пор в этот бизнес вовлечено довольно много людей. Вопрос в том, хватит ли ума у государственных органов, в том числе таможенных, не мешать. Не можешь помочь - не мешай! Если люди находят собственные источники дохода, если у них отстроенные экономические связи - да, часть в тени, мы все это понимаем, но они, эти люди, у вас каши не просят, они сами "крутятся" - не мешай!

Среда для бизнеса

В начале 2000-х г. были приняты некоторые решения, ослабившие узду выхода на рынок. Легче стала процедура регистрации, упростились некоторые правила игры. Но российская бюрократия изобрела альтернативу. Поэтому где-то во второй половине 2000-х г. все вернулось на круги своя. Ситуация для малого бизнеса не облегчилась. Количество тех, кто занят в малом предпринимательстве, сократилось. Даже в Москве цифра снизилась с 30% до 28%, а в Питере - с 28% до 25%. Это говорит о том, что среда для бизнеса остается неблагоприятной.

Есть две экспертные оценки будущего для предприятий малого бизнеса. Одна: вымрут все. Вторая - оптимистическая: вымрут только те, кто имеет инновационную направленность бизнеса.

Многое зависит от бюрократии. У меня ощущение, что чиновники берут, как в последний раз. Величина "откатов" растет. Без кардинальных изменений мы не сможем снизить коррупционное давление на малый бизнес.

Я согласна со многими экспертами, которые говорят, что нужно снижать налоговое бремя. Беда в том, что в таком случае снизятся поступления в муниципальные бюджеты.

Регионы начинают "раздевать" муниципалитеты

Наметилась неприятная тенденция, на которую я бы хотела обратить внимание. Бюджеты уменьшаются. Регионы, не все, но многие, начинают "раздевать" муниципалитеты, сокращать количество субсидий. Это плохо, это не правильно. Понятно, что они хотят аккумулировать все средства. Но в результате муниципалитеты, у которых остались деньги лишь на семь месяцев одной зарплаты, просто "лягут".

Раздавать деньги в режиме "пожарной команды" - плохая политика. В таком случае все будут изображать из себя самого обездоленного".